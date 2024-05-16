Жительница треснувшего дома в Ростове рассказала, как проводили эвакуацию

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Сейчас проводится эвакуация жильцов из-за больших трещин, которые появились на здании. Пока людям не запрещают заходить в свои квартиры, чтобы вынести вещи.
Корреспондент поговорил с местной жительницей и узнал, как развивалась эта ситуация.
«Ночью был сильный треск, а утром людей эвакуировали. Сейчас решается вопрос о предоставлении маневренного фонда, но его не дают тем, у кого есть в собственности другое жилье», — рассказала местная жительница.
Она добавила, что трещины на доме были и ранее, поэтому жильцы обращались в различные инстанции. Тогда специалисты поставили маячки.
Горожане рассказывают, что за последнюю ночь трещины стали намного больше.
Ранее режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону из-за обрушения дома.