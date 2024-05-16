rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Жительница треснувшего дома в Ростове рассказала, как проводили эвакуацию

Жительница треснувшего дома в Ростове рассказала, как проводили эвакуацию

16 мая 2024, 12:18
Фото: rostovgazeta.ru
Жительница треснувшего дома в Ростове рассказала, как проводили эвакуацию

Сильный шум был слышен в потрескавшемся доме на Самаркандской в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в многоквартирном доме на улице Самаркандской, где проводится эвакуация, был слышен сильный треск ночью, рассказала местная жительница корреспонденту RostovGazeta.

Сейчас проводится эвакуация жильцов из-за больших трещин, которые появились на здании. Пока людям не запрещают заходить в свои квартиры, чтобы вынести вещи.

Корреспондент поговорил с местной жительницей и узнал, как развивалась эта ситуация.

«Ночью услышали страшный треск»: людей эвакуируют из дома на Самаркандской в Ростове
Узнать подробнее
Видео: rostovgazeta.ru

«Ночью был сильный треск, а утром людей эвакуировали. Сейчас решается вопрос о предоставлении маневренного фонда, но его не дают тем, у кого есть в собственности другое жилье», — рассказала местная жительница.

Она добавила, что трещины на доме были и ранее, поэтому жильцы обращались в различные инстанции. Тогда специалисты поставили маячки.

Горожане рассказывают, что за последнюю ночь трещины стали намного больше.

Ранее режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону из-за обрушения дома.

Читайте также:
«Ночью услышали страшный треск»: людей эвакуируют из дома на Самаркандской в РостовеВ полиции прокомментировали эвакуацию лицея №20 в РостовеВ Ростове экстренно эвакуировали ТЦ «Горизонт». Что там случилось?
#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Трещины#Многоквартирный дом#Происшествия#Эвакуация на Самаркандской в Ростове
Подпишитесь
В Ростовской области эвакуируют жильцов дома и ставят ноутбук важнее антитеррора
Сегодня, 15:17
Квартиры в доме с трещиной на Самаркандской в Ростове продавали за 5 млн руб
Сегодня, 12:30
Износ треснувшего дома на Самаркандской, 70 в Ростове превышает 39%
Сегодня, 15:10
Мусоровоз ушел под асфальт на Комарова в Ростове
Сегодня, 14:12
В полях Ростовской области нашли десятки мигрантов-нелегалов
Сегодня, 09:08
"