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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Часть жильцов треснувшего дома в Ростове оказалась не в курсе эвакуации

Жильцы треснувшего дома в Ростове оказались не в курсе эвакуации

16 мая 2024, 12:21
Фото: rostovgazeta.ru
Часть жильцов треснувшего дома в Ростове оказалась не в курсе эвакуации
В Ростове-на-Дону не все жильцы потрескавшегося дома знают о проводимой эвакуации в четверг, 16 мая, сообщает корреспондент RostovGazeta.

В Ростове-на-Дону проходит эвакуация жителей дома по адресу Самаркандская, 70. Очевидцы сообщили корреспонденту, что ночью услышали треск и обнаружили большие трещины на стенах. По их словам, трещины были и раньше, но сейчас они значительно увеличились.

Жильцы покидают дом, взяв с собой вещи, хотя им пока разрешено входить в свои квартиры. Их отвозят в администрацию района, где рассматривается вопрос о предоставлении жилья из маневренного фонда.

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Корреспондент поговорил с местными жителями и узнал, что эвакуируют только первый подъезд. А жильцы четвертого подъезда оказались даже не в курсе проводимых мероприятий.

Добавим, что официальной информации о случившемся не было. Самую территорию дома огородили специальной лентой.

О том, что говорят о произошедшем жители, читайте в нашем материале.

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