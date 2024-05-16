Жильцы треснувшего дома в Ростове оказались не в курсе эвакуации

В Ростове-на-Дону проходит эвакуация жителей дома по адресу Самаркандская, 70. Очевидцы сообщили корреспонденту, что ночью услышали треск и обнаружили большие трещины на стенах. По их словам, трещины были и раньше, но сейчас они значительно увеличились.