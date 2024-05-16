Жильцы треснувшего дома в Ростове оказались не в курсе эвакуации

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В Ростове-на-Дону проходит эвакуация жителей дома по адресу Самаркандская, 70. Очевидцы сообщили корреспонденту, что ночью услышали треск и обнаружили большие трещины на стенах. По их словам, трещины были и раньше, но сейчас они значительно увеличились.
Жильцы покидают дом, взяв с собой вещи, хотя им пока разрешено входить в свои квартиры. Их отвозят в администрацию района, где рассматривается вопрос о предоставлении жилья из маневренного фонда.
Корреспондент поговорил с местными жителями и узнал, что эвакуируют только первый подъезд. А жильцы четвертого подъезда оказались даже не в курсе проводимых мероприятий.
Добавим, что официальной информации о случившемся не было. Самую территорию дома огородили специальной лентой.
О том, что говорят о произошедшем жители, читайте в нашем материале.