Алексей Логвиненко провел личный прием граждан

— За счет этих средств мы приведем в нормативное состояние почти 5,5 тыс. кв. м. дорожного полотна на путепроводе по проспекту Стачки, отремонтируем здесь деформационные швы и нанесем дорожную разметку. Кроме того, заменим асфальт по улице Сельской от переулка Автомобильного до переулка Казахстанского и в переулке Казахстанском от улицы Нансена до улицы Сельской. На ремонт перечисленных участков предусмотрено более 30 млн рублей. Муниципальные контракты уже заключены. Работы должны быть выполнены до 1 сентября. Но не исключено, что подрядчик сдаст объекты досрочно, к августу, — сказал Алексей Логвиненко.