Алексей Логвиненко провел личный прием граждан

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Первый вопрос касался предоставления жилья ребенку-сироте в связи с достижением им совершеннолетия. В настоящее время парень учится на 4 курсе колледжа и проживает у родственников. Своего жилья у него нет, но он включен в список нуждающихся. Алексей Логвиненко отметил, что подобные вопросы находятся на особом контроле городской администрации.
— В январе текущего года из областного и федерального бюджетов были выделены деньги. Муниципалитет уже приобрел для него однокомнатную квартиру площадью 34,7 кв. м. в новом микрорайоне. В ближайшее время молодой человек уже справит новоселье, — пояснил глава администрации города.
По теме ремонта дорог, глава напомнил, что губернатор Ростовской области выделил на дорожный ремонт городу в этом сезоне дополнительно 1,5 млрд рублей.
— За счет этих средств мы приведем в нормативное состояние почти 5,5 тыс. кв. м. дорожного полотна на путепроводе по проспекту Стачки, отремонтируем здесь деформационные швы и нанесем дорожную разметку. Кроме того, заменим асфальт по улице Сельской от переулка Автомобильного до переулка Казахстанского и в переулке Казахстанском от улицы Нансена до улицы Сельской. На ремонт перечисленных участков предусмотрено более 30 млн рублей. Муниципальные контракты уже заключены. Работы должны быть выполнены до 1 сентября. Но не исключено, что подрядчик сдаст объекты досрочно, к августу, — сказал Алексей Логвиненко.
Он также напомнил, что разрушения асфальтобетонного покрытия на мосту по проспекту Стачки появились в результате интенсивного движения и больших нагрузок. На прием к главе администрации Ростова в этот день пришли и жильцы пятиэтажки с проспекта Ставского, 50. Они просили признать дом аварийным и расселить. Их дом 1972 года постройки, по словам заявителей, строение стремительно разрушается.
Выслушав жильцов, Алексей Логвиненко напомнил, что по данному дому уже назначено инструментальное обследование, и если эксперты подтвердят опасения жильцов, будет решаться вопрос с расселением данного дома.
Жителей поселка Первомайка просили Алексея Логвиненко благоустроить детскую площадку, расположенную по улице 30-летия Октября, 1д-16а. Глава администрации заверил, что в скором времени площадка будет огорожена, на ней появится прорезиненное покрытие и установят новые игровые элементы, а также скамейки и стол с навесом. Из городского бюджета по его словам, на работы уже выделено 8,1 млн рублей. И уже этой осенью обновленная площадка примет маленьких ростовчан.