«Чтобы не думали»: как ростовчан на странных курсах учили быть «ипотечным брокерами»

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
Однако нередко при прохождении курсов участники чувствуют себя обманутыми и хотят вернуть деньги. Как ростовчане обучались «перспективной» профессии ипотечного брокера и почему теперь им угрожают уголовной расправой — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Помимо курсов «успешного успеха», желающим получить новые знания предлагают сегодня обучиться и действительно серьезным профессиям. Одна из них — кредитный или ипотечный брокер.
Многие брокеры уверены, это профессия «завтрашнего дня». В качестве примера они приводят опыт зарубежных стран, рассказывая, как там клиенты сперва идут не в банк, а к кредитному брокеру. Якобы только этот специалист, опираясь на свои знания и опыт, может подобрать лучшее решение для клиента.
Информация в Сети свидетельствует, что обучиться на такого брокера совсем не сложно — достаточно лишь пройти курсы.
«Меня заинтересовала тема услуг ипотечного брокера. В рекомендациях в Сети попалась реклама курсов Анны Цыбиной. В ней сообщалось, что это лучший ипотечный брокер в России с 20-летним опытом. К тому же, она бывший сотрудник Центрального Банка России. То есть создавалась настолько позитивная картина, будто в любом банке достаточно назвать ее фамилию и любому твоему клиенту, даже с плохой кредитной историей, сразу одобрят ипотеку», — рассказывает ростовчанка Светлана, не пожелавшая публиковать свою фамилию.
Не раздумывая, жительница Ростова приобрела курс Анны Цыбиной за 120 тысяч рублей по тарифу обучения с наставником.
Светлана добавляет, что доступ к урокам давался на шесть месяцев. Но якобы обучение было рассчитано на два месяца. На сайте авторского курса Цыбиной новичков «с нуля» обещали обучить успешной, востребованной профессии с ежемесячным доходом от 200 тысяч рублей. Предлагали готовую бизнес-модель, сотрудничество с ведущими банками страны и страховыми компаниями, а также открытый навсегда доступ к чату с выпускниками и профессионалами по ипотеке.
Курс Цыбиной приобрела и еще одна ростовчанка Мария [имя изменено по ее просьбе — прим. редакции]. Заплатила за него она 70 тысяч рублей — за «тариф с куратором». Всего, по словам собеседниц, в группе «учеников» оказалось 35 человек из многих регионов России.
Курсисты рассказывают, что приступив к обучению, столкнулись с неприятной неожиданностью — информация на уроках была, дескать, старая и не актуальная.
«Обучение началось с того, что нам рассказывали, какие сейчас есть условия и ставки в банках, описывали портрет клиента. Но это общедоступная информация, которую каждый может бесплатно найти в Сети», — отмечает покупательница курса, жительница Челябинска Анна, которая тоже не пожелала публиковать свою фамилию.
«Нам попросту предоставляли уроки годичной давности. А из-за того, что в банковской сфере все быстро меняется, лекции оказались неактуальными», — соглашается Светлана.
Собеседники разъясняют, что, к примеру, один из уроков был по банку «Открытие», который переводят под бренд ВТБ. Не применимыми, по их словам, оказались и способы одобрения кредита, поскольку требования к заемщикам давно изменились.
«Однако обучение было построено таким образом, чтобы мы постоянно чувствовали себя занятыми и ничего не успевающими», — делится мнением Светлана.
Собеседники добавляют, что домашние задания тоже были очень странными. Если говорить иносказательно, они были похожи на то, как зубочисткой почистить двор.
«Например, нам велели составить таблицу по действующим ставкам банка. Но для чего на это тратить время, если эти таблицы представлены в открытом доступе в Сети?» — недоумевают ученицы.
Курсистки добавляют, что секрет разгадки, для чего нужны были такие домашние задания, пришел тогда, когда началось обучение по способам работы с клиентами.
«Нам говорили, что клиентов надо максимально озадачивать. Так, чтобы у них не было времени даже подумать и „поднять голову“. Тогда к нам и стало приходить понимание, что то же самое пытались проделать с нами на курсе. Делать все, чтобы мы чувствовали себя неуспевающими, двоечниками и нам некогда было бы задумываться о чем-то конкретном. Для этого нам постоянно напоминали, что другие ученики курсов уже зарабатывают миллионы. И только ленивый не сможет заработать денег», — отмечает Светлана.
Консультация, наставничество и кураторство, тоже вызывало вопросы у учеников. Даже на них заплатившие за обучение немалые деньги не получили разъяснений на свои вопросы.
А практические занятия, по словам слушателей курсов, были построены не на том, как работать с клиентами, а на том, как осуществлять их поиск.
«И даже здесь нам дали не актуальную информация. Нам велели бесплатно разместить объявления об услугах брокеров на „авито“. Когда девочки стали это делать, выяснилось, что возможности бесплатно подать такое объявление нет уже давно, — разъясняет Светлана. — Для чего нам нужна была эта информация, никто из учащихся так и не понял. Ведь клиенты были почти у всех. Только как с ними работать, никто не знал».
Когда участники курсов посчитали, что обучение идет не так, как обещалось, в рабочем чате началось массовое недовольство.
По словам девушек, разбираться в причинах недовольства учеников, как и корректировать обучение в интересующую участников сторону, никто не собирался.
«Меня заблокировали в общем чате за то, что я, кстати с разрешения Анны Петровны, создала внутренний чат девочек для обсуждения вопросов нашего обучения. Со временем там все сильнее чувствовалось недовольство обучением. Однако кто-то из участников скинул эту переписку Цыбиной и меня заблокировали», — отмечает Мария.
Анну исключили из рабочего чата за то, что она заступилась за девушку, которая поинтересовалась — будет ли дополнительная информация по разъяснению программы сельской ипотеки.
В итоге, по словам собеседниц, когда жалобы достигли массового характера, рабочая группа, где, в том числе, публиковались графики занятий, была удалена.
Больше всего обучающихся возмущало отношение Цыбиной к ученикам. Собеседники рассказывают о странной реакции практически на любой, в том числе и заданный по теме урока, вопрос.
«Конечно же, на личности она не переходила. Но все поняли кому и какую информацию она доносила. Согласитесь, это очень странные вещи», — делится мнением Анна.
К слову, скрины сообщений Цыбиной из запрещенной в России социальной сети, есть в наличии RostovGazeta.
«Когда мы потребовали возврат денег за курсы, она сообщила, что это вымогательство и мошенничество, выложив ответ в своем аккаунте в запрещенной соцсети. Обещала, что „всех этих людишек“ засадит за решетку. Для этого, у нее якобы есть серьезные связи и друг судья. От нее шла колоссальная агрессия», — добавляет Светлана.
Когда закончилось обучение — многие из учеников так и не поняли. Одних давно заблокировали и лишили доступа к урокам. Другим сообщили, что обучение продолжится до 19 мая 2024 года. А третьим — что оно закончилось в начале мая.
Например, ростовчанка Мария рассказывает, что якобы не получила обещанные сертификаты.
«Мне дали лишь три сертификата из 11. Также обещали и диплом, которого нет», — уточняет слушательница курсов.
Анна констатирует, что сертификаты для учеников выслали все скопом одному человеку. Но сами документы оказались без серии, без номера и без печати.
«Такие сертификаты можно бесплатно найти и скачать в Сети», — склоняются к мнению девушки.
По словам собеседниц, в середине курса порядка 30 учеников из 35 хотели потребовать возврат денег за обучение. Однако многие так и не решились. Причин этому курсистки называют две.
«Многих она попросту запугала тем, что сама собирается подать на нас иск в суд и заявление в прокуратуру. Якобы за то, что мы ее оклеветали в нашем внутреннем чате участников. Но по факту никаких оскорблений или клеветы там не было. Мы просто недоумевали от обучения», — предполагает Мария.
Второй причиной, по мнению курсисток, стало обещание поощрений.
«Цыбина стала говорить, что „нормальные ученики“ получат от нее подарки и обучения на 100 тысяч рублей. Многих это подкупило», — делится Светлана.
Однако до судебных разбирательств все-таки решили дойти три человека из разных городов. В их числе — одна из ростовчанок.
«Сперва от всех троих Цыбиной подали заявление на расторжение договора о курсах. В ответ она всем прислала шаблонные сообщения, что отказывает в возврате средств, так как девушки прошли весь курс. Хотя изначально курс должен был продолжаться до середины лета, — сообщает юрист Ольга Крупская. — Сейчас я жду две доверенности, они должны прийти от девушек из Анапы и Челябинска, и будем подавать иск в суд от них троих. Пока поданы заявления в прокуратуру и Роспотребнадзор на проведение проверок».
За разъяснением ситуации корреспондент RostovGazeta обратился и к основательнице курсов брокеров Анне Цыбиной.
«У меня в группе 35 человек. Из них недовольны лишь несколько. Соответственно, недовольны они тем, что изначально ничего не учили. А когда пришло время окончания обучения, и тут, здрассьте — им что-то не понравилось? Когда получили все доступы, все пароли в банки, получили всех партнеров, все сертификаты и все знания, и решили возвращать деньги? Это мошенники», — заявила Анна Цыбина.
Основательница курсов подчеркнула, что намерена серьезно заниматься этим вопросом.
«Это же называется вымогательство денежных средств. Мы подали заявление в прокуратуру и уже завели уголовное дело на данных мошенников. Они будут привлечены к ответственности вплоть до статьи о лишении свободы. Все серьезно», — уверила корреспондента Анна Цыбина.
Собственный источник RostovGazeta, знакомый с информацией, подтвердил, что Анна Цыбина действительно работала в ЦБ. Но только было это давно и совсем непродолжительное время.
Собеседник также указывает, что сертификаты Цыбиной, выставленные на сайте Центра, никак не подтверждают ее экспертность в сфере кредитования и ипотеки.
«Эти документы совсем про другое. И уже одно это должно было насторожить тех, кто собирался проходить у нее обучение», — уверен эксперт.
К тому же, по словам собеседника, такого понятия, как ипотечный или кредитный брокер официально попросту не существует. Поэтому обещания о том, что в ходе обучения люди получат возможность почти 100% одобрения кредитов не соответствует реальности. И это, по словам источника, тоже должно насторожить.
В пресс-службе Банка России подтвердили, что понятий «кредитный брокер» и «ипотечный брокер» в российском законодательстве нет. Соответственно, их работу никто не регламентирует и не контролирует. Чаще всего, кредитные брокеры — это просто консультанты.
«Они могут составить список банков по вашим критериям. Например, с невысокими ставками по ипотеке. Могут помочь собрать пакет документов для кредита… Но гарантировать, что вы получите кредит, обещать определенную процентную ставку, повысить ваш кредитный рейтинг или исправить кредитную историю, чтобы улучшить ее, — все это сделать такие посредники между банками и потенциальными заемщиками не могут. Поэтому, если брокер уверяет, что поможет получить кредит, несмотря ни на что, он точно говорит неправду», — подчеркнули в пресс-службе Банка России.
На сайте «Ипотечного Центра Анны Петровны» речь идет об оказании образовательных услуг. По информации сайта «КонсультантПлюс», если индивидуальный предприниматель или ООО в рамках онлайн курсов проводит обучение по программе, нанимает преподавателей и выдает документ об образовании, обязательно нужна лицензия. Из-за ее отсутствия, по сведениям консультантов, юрлицо могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности.
На сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по номеру ИНН, ОГРНИП лицензии предпринимателя Анны Цыбиной корреспондент RostovGazeta не обнаружил.
Редакция направила официальный запрос в Рособрнадзор с вопросом, подлежит ли деятельность ИП Анны Цыбиной лицензированию. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчане потеряли деньги, вложив их в развитии московской фирмы.