«Чтобы не думали»: как ростовчан на странных курсах учили быть «ипотечным брокерами»

Светлана добавляет, что доступ к урокам давался на шесть месяцев. Но якобы обучение было рассчитано на два месяца. На сайте авторского курса Цыбиной новичков «с нуля» обещали обучить успешной, востребованной профессии с ежемесячным доходом от 200 тысяч рублей. Предлагали готовую бизнес-модель, сотрудничество с ведущими банками страны и страховыми компаниями, а также открытый навсегда доступ к чату с выпускниками и профессионалами по ипотеке.