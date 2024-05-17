«Дома сползут»: чем может обернуться строительство высотки на Буденновском в Ростове

Собеседница добавляет, что из-за этих опасений, жители окрестных домов хотят ознакомиться с проектной документацией будущего объекта, с техническим заданием. А также — с изысканиями, которые были проведены по поводу возможного влияния нового объекта на прилегающую территорию и домовладения.