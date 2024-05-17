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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

«Дома сползут»: чем может обернуться строительство высотки на Буденновском в Ростове

«Дома сползут»: чем может обернуться строительство высотки на Буденновском в Ростове

17 мая 2024, 14:13
Фото: Изображение Midjourney
«Дома сползут»: чем может обернуться строительство высотки на Буденновском в Ростове

Депутаты рассказали, чего боятся ростовчане от строительства делового центра

Деловой центр в 12 этажей собираются возвести на углу Буденновского и Береговой, на спуске к набережной в Ростове. Жители ближайших домов опасаются, что с появлением этого объекта столкнутся с рядом серьезных проблем, сообщила RostovGazeta депутат Наталья Оськина.

Депутат рассказывает, что жители соседних трех домов опасаются появления нового объекта на углу Буденновского и Береговой в Ростове. Люди не исключают, что при процессе забивки свай их дома могут начать попросту «сползать».

«Вызывает вопросы и инсоляция. Не получится ли, что появление высотки не только полностью закроет вид набережной из окон жителей ближайших домов, но и лишит окна квартир доступа солнца и света», — полагает Наталья Оськина.

Собеседница добавляет, что из-за этих опасений, жители окрестных домов хотят ознакомиться с проектной документацией будущего объекта, с техническим заданием. А также — с изысканиями, которые были проведены по поводу возможного влияния нового объекта на прилегающую территорию и домовладения.

«Всех интересует, прошел ли проект одобрение экспертизы перед строительством. Ведь это общественно деловое место, исторический центр города», — уточняет Оськина.
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Экс-депутат Евгений Федяев вспоминает, что интересовался идущим строительством еще в 2022 году.

«Тогда было получено разрешение на строительство. Я сразу забил тревогу и обратился в прокуратуру для проведения проверки законности выдачи этого разрешения. Ведь участок земли под строительство делового центра очень маленький. Такой объект предполагает наличие большого количества парковочных мест, а их там нет. Территория делового центра осуществляется за счет придомовой территории трех ближайших домов. То есть три жилых дома попросту лишатся своей придомовой территории и зоны отдыха. А два дома лишатся прохода на Буденновский», — объясняет Евгений Федяев.
«Тогда было получено разрешение на строительство. Я сразу забил тревогу и обратился в прокуратуру для проведения проверки законности выдачи этого разрешения», — объясняет Евгений Федяев.«Тогда было получено разрешение на строительство. Я сразу забил тревогу и обратился в прокуратуру для проведения проверки законности выдачи этого разрешения», — объясняет Евгений Федяев.
«Тогда было получено разрешение на строительство. Я сразу забил тревогу и обратился в прокуратуру для проведения проверки законности выдачи этого разрешения», — объясняет Евгений Федяев.
Фото: Евгений Федяев

Экс-депутат добавляет, что в 2022 году, прокуратура выявила нарушение в части площади застройки.

«Тогда, после получения разрешения, строительство не начиналось. Но сейчас, спустя полтора года, территорию огородили забором и приступили к демонтажу ресторана, чтобы начать возведение делового центра. Остается вопрос — были ли устранены нарушения?» — говорит Федяев.

На момент публикации разъяснить информацию о строительстве 12-этажного делового центра рядом с набережной в Ростове не удалось.

«Пишите журналистский запрос нам», — сообщили в Департаменте архитектуры и градостроительства Ростова.

Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что урбанист призвал проверить разрешение на строительство 16-и этажной высотки на берегу Дона.

Урбанист призвал проверить разрешение на строительство высотки на берегу Дона
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