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Двое пострадали в массовом ДТП на автобусной полосе в Ростове

Двое пострадали в массовом ДТП на автобусной полосе в Ростове

17 мая 2024, 06:42
Фото: 1MI
Двое пострадали в массовом ДТП на автобусной полосе в Ростове
В Ростове-на-Дону на улице Немировича Данченко столкнулись три автомобиля, двое получили травмы, сообщили в региональном УГИБДД.

На полосе для общественного транспорта водитель автомобиля Changan протаранил Infiniti. От удара последний автомобиль врезался в Volkswagen Polo.

В результате аварии травмы получили пассажир Changan и водитель Infiniti, их доставили в больницу. Но о их состоянии сейчас информации нет.

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«В данный момент правоохранители выясняют все детали происшествия», — уточнили в управлении.

Добавим, что столкновение произошло днем 16 мая возле дома №64/18 по улице Немировича Данченко.

Ранее один человек погиб и четверо получили различные травмы в аварии на дороге Ростов — Волгодонск.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ДТП#Авария#Ростов
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