Двое пострадали в массовом ДТП на автобусной полосе в Ростове

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
На полосе для общественного транспорта водитель автомобиля Changan протаранил Infiniti. От удара последний автомобиль врезался в Volkswagen Polo.
В результате аварии травмы получили пассажир Changan и водитель Infiniti, их доставили в больницу. Но о их состоянии сейчас информации нет.
«В данный момент правоохранители выясняют все детали происшествия», — уточнили в управлении.
Добавим, что столкновение произошло днем 16 мая возле дома №64/18 по улице Немировича Данченко.
Ранее один человек погиб и четверо получили различные травмы в аварии на дороге Ростов — Волгодонск.