Эксперты рассказали, какие машины станут не по карману жителям Ростова-на-Дону

В текущей ситуации покупатели в России, особенно в Ростове-на-Дону, стали чаще выбирать автомобили, которые доступны по цене и имеют хорошее соотношение цены и качества. Китайские автомобили набирают популярность, и многие потребители обращают на них внимание. Бренды, такие как Chery, Haval, Geely и FAW, предлагают современные и комфортные машины по конкурентоспособным ценам. Например, Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion стали популярным выбором среди тех, кто ищет кроссовер по доступной цене.