Эксперты рассказали, какие машины станут не по карману жителям Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В конце 2023 года в Ростовской области средняя цена на подержанные автомобили достигла 1,8 миллиона рублей, что на 33% превышает показатель предыдущего года.
Наибольший прирост цен среди таких автомобилей зафиксирован у Lada 2107 выпуска 1982–2012 годов, их стоимость увеличилась на 76,6% и достигла 215 тысяч рублей. Затем идут Chevrolet Lacetti, подорожавшие на 56% до 623 тысяч рублей, и Chevrolet Aveo, чья цена выросла на 55% до 870 тысяч рублей.
Не только цены на подержанные автомобили увеличились, но и средняя стоимость новых машин за это время возросла. Повышение составило 11,2% и достигло отметки в 3,1 миллиона рублей.
Руководитель стратегического маркетинга автохолдинга «Барс» Александра Веретено рассказала, что подорожание автомобилей на российском рынке связано с рядом факторов, включая рост цен на сырьевые материалы, логистические затруднения и валютные колебания. В результате этих изменений многие россияне могут столкнуться с трудностями в приобретении определенных марок и моделей автомобилей.
Собеседница рассказала, что, в первую очередь, подорожание сильно ударит по сегменту премиум-класса. Автомобили таких марок, как Mercedes-Benz, BMW, Audi и Lexus, станут менее доступными для широкой аудитории. Эти машины уже имели высокую стоимость, а с учетом роста цен, их покупка станет практически невозможной для среднего класса.
«Кроме того, подорожание затронет и массовый сегмент автомобилей. Такие марки, как Toyota, Honda и Volkswagen, которые традиционно пользовались большой популярностью среди россиян, также могут выйти за пределы доступного бюджета для многих семей», — считает эксперт.
Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, рост цен на эти автомобили может составить до 20-30%, что значительно снизит количество потенциальных покупателей.
Собеседница считает, что на фоне подорожания премиум и массового сегмента, россияне будут чаще выбирать автомобили бюджетного из бюджетных вариантов. Автомобили отечественного производства, такие как LADA, могут стать наиболее популярными.
«В условиях ограниченных финансовых возможностей и повышения цен на импортные автомобили, российские автопроизводители могут увидеть рост спроса на свои модели благодаря более доступной цене. Также стоит ожидать увеличения интереса к автомобилям китайских марок, таких как Chery, Haval и Geely. Они известны своей доступностью и в последнее время стали более конкурентоспособными по качеству и технологиям», — уточнила Александра Веретено.
Еще одним трендом может стать рост популярности автомобилей с пробегом. Покупка подержанного автомобиля станет альтернативой для тех, кто не может позволить себе новый автомобиль из-за роста цен. Это позволит снизить затраты, сохранив при этом возможность владения транспортом.
В Ростове-на-Дону, как и в других крупных городах России, эти тенденции будут особенно заметны. Жители будут стремиться оптимизировать свои расходы, выбирая более доступные варианты, будь то отечественные или китайские автомобили, либо автомобили с пробегом.
Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников рассказал RostovGazeta, что из-за санкций и прекращения поставок ряда иностранных автомобилей в Россию, некоторые модели стали либо недоступны, либо значительно подорожали.
«К ним относятся премиальные и люкс машины из Европы, США и Японии. Бренды, такие как Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, и другие, ранее популярные среди обеспеченных россиян, теперь стали гораздо менее доступны. Цены на эти автомобили, если они и доступны, значительно выросли из-за ограниченного предложения и высокого спроса. Кроме того, некоторые модели из среднего ценового сегмента также стали менее доступны», — уточнил специалист.
Например, автомобили Volkswagen, Skoda, Toyota и Nissan, которые ранее были популярны среди среднего класса, теперь сложнее найти по доступным ценам. Уход этих производителей с российского рынка привел к сокращению предложения и, как следствие, повышению цен на оставшиеся автомобили.
В текущей ситуации покупатели в России, особенно в Ростове-на-Дону, стали чаще выбирать автомобили, которые доступны по цене и имеют хорошее соотношение цены и качества. Китайские автомобили набирают популярность, и многие потребители обращают на них внимание. Бренды, такие как Chery, Haval, Geely и FAW, предлагают современные и комфортные машины по конкурентоспособным ценам. Например, Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion стали популярным выбором среди тех, кто ищет кроссовер по доступной цене.
Кроме того, российские покупатели стали чаще рассматривать подержанные автомобили как альтернативу новым машинам. Рынок подержанных автомобилей растет, и многие находят в нем возможность приобрести автомобиль известных брендов по более низкой цене. Российские автопроизводители, такие как AvtoVAZ (Lada), также пользуются спросом среди покупателей, ищущих доступные варианты. Модели, такие как Lada Granta и Lada Vesta, стали более популярными, так как предлагают базовый комфорт и надежность по относительно низкой цене.
«В целом, тенденция заключается в том, что жители России, особенно в Ростове-на-Дону, стали более внимательно подходить к выбору автомобилей, учитывая их доступность и стоимость владения. Покупатели ищут оптимальное сочетание цены, качества и доступности сервисного обслуживания», — заявил собеседник.
Подводя итоги, Александра Веретено сообщила, что ситуация на автомобильном рынке России в ближайшие годы будет характеризоваться ростом цен и изменением предпочтений покупателей. Премиум-класс и массовый сегмент импортных автомобилей станут менее доступными, что приведет к увеличению спроса на бюджетные и подержанные автомобили. Эти изменения будут ощутимы как на федеральном уровне, так и в таких городах, как Ростов-на-Дону.