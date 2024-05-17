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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Провидица Мария Морено в Ростове узнала свою судьбу на ближайшие 5 лет

Гадалка Мария Морено из Ростова узнала будущее на ближайшие 5 лет

17 мая 2024, 09:35
Фото: Unsplash
Провидица Мария Морено в Ростове узнала свою судьбу на ближайшие 5 лет

Гадалку Марию Морено из Ростова отправили в колонию на 5 лет

Гадалке Марии Морено утвердили срок за мошенничество, сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Морено — псевдоним, взятый Марией Белашовой для своей эзотерической деятельности. 20-летняя девушка несколько лет продвигала себя как целительницу, гадалку, эксперта в приворотах, снятии порчи и так далее. Белашова создала сайт, где продавала свои услуги доверчивым гражданам. Один «обряд», проводимый псевдо-гадалкой, мог стоить от восьми с половиной тысяч до 400 тысяч рублей.

Жертвами эзотерических услуг Белашовой за несколько лет стали жители не только Ростовской области, но и 17 других регионов страны. Сумму ущерба от ее действий оценили в два миллиона рублей.

В феврале этого года суд в Ростове вынес девушке приговор по статье о мошенничестве и приговорил ее к пяти годам колонии.

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Адвоката и саму «провидицу» не устроил такой приговор, и они подали жалобу. Но и в апелляции наказание для мошенницы посчитали справедливым.

Ранее от миллиона рублей вместо порчи избавились две жительницы Ростовской области.

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