Гадалка Мария Морено из Ростова узнала будущее на ближайшие 5 лет

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Морено — псевдоним, взятый Марией Белашовой для своей эзотерической деятельности. 20-летняя девушка несколько лет продвигала себя как целительницу, гадалку, эксперта в приворотах, снятии порчи и так далее. Белашова создала сайт, где продавала свои услуги доверчивым гражданам. Один «обряд», проводимый псевдо-гадалкой, мог стоить от восьми с половиной тысяч до 400 тысяч рублей.
Жертвами эзотерических услуг Белашовой за несколько лет стали жители не только Ростовской области, но и 17 других регионов страны. Сумму ущерба от ее действий оценили в два миллиона рублей.
В феврале этого года суд в Ростове вынес девушке приговор по статье о мошенничестве и приговорил ее к пяти годам колонии.
Адвоката и саму «провидицу» не устроил такой приговор, и они подали жалобу. Но и в апелляции наказание для мошенницы посчитали справедливым.
Ранее от миллиона рублей вместо порчи избавились две жительницы Ростовской области.