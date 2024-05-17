Гадалка Мария Морено из Ростова узнала будущее на ближайшие 5 лет

Морено — псевдоним, взятый Марией Белашовой для своей эзотерической деятельности. 20-летняя девушка несколько лет продвигала себя как целительницу, гадалку, эксперта в приворотах, снятии порчи и так далее. Белашова создала сайт, где продавала свои услуги доверчивым гражданам. Один «обряд», проводимый псевдо-гадалкой, мог стоить от восьми с половиной тысяч до 400 тысяч рублей.