Главу студгородка в Ростовской области подозревают в сбыте наркотиков

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Updated Сегодня, 11:00
Силовики пресекли деятельность начальника студгородка и одного из учащихся вуза. Они связаны с распространением наркотических и психотропных веществ на территории студенческого городка. Их взяли с поличным при попытке сбыть «Мефедрон».
Сейчас подозреваемые взяты под арест. В отношении них возбуждено уголовное дело о по статье 228 УК РФ.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о склонении детей к наркотикам в Шахтах Ростовской области. Сообщалось, что в одном из городских кафе двое мужчин пытались заставить мальчиков 11 и 12 лет употребить запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело.