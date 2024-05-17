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Главу студгородка в Ростовской области подозревают в сбыте наркотиков

Главу студгородка в Ростовской области подозревают в сбыте наркотиков

17 мая 2024, 10:58
Фото: Unsplash
Главу студгородка в Ростовской области подозревают в сбыте наркотиков
Начальника студенческого городка и студента одного из вузов Новочеркасска арестовали по подозрению в сбыте наркотиков, сообщили в управлении ФСБ России по Ростовской области.

Силовики пресекли деятельность начальника студгородка и одного из учащихся вуза. Они связаны с распространением наркотических и психотропных веществ на территории студенческого городка. Их взяли с поличным при попытке сбыть «Мефедрон».

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Сейчас подозреваемые взяты под арест. В отношении них возбуждено уголовное дело о по статье 228 УК РФ.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о склонении детей к наркотикам в Шахтах Ростовской области. Сообщалось, что в одном из городских кафе двое мужчин пытались заставить мальчиков 11 и 12 лет употребить запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#ФСБ#Студенты#Наркотики#Уголовное дело#Происшествия
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