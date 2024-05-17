Игрокам ФК «Ростов» обещали тонну самогона за победу над «Зенитом»

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Матч между «Ростовом» и «Зенитом» состоится 25 мая в рамках 30-го заключительного тура РПЛ. Именно за победу в этом мачте Александр Шпрыгин вручит ФК «Ростов» тонну самогона. Фанат «Динамо» подметил, что готов угостить горячительным напитком только клуб, а не всех болельщиков.
Ранее RostovGazeta рассказала о том, что ученные доказали, что физкультура полезна в любом возрасте. Исследования показали, что упражнения помогают привести тело в норму, улучшить качество жизни и повысить выносливость даже после 50 лет.