Игрокам ФК «Ростов» обещали тонну самогона за победу над «Зенитом»

Матч между «Ростовом» и «Зенитом» состоится 25 мая в рамках 30-го заключительного тура РПЛ. Именно за победу в этом мачте Александр Шпрыгин вручит ФК «Ростов» тонну самогона. Фанат «Динамо» подметил, что готов угостить горячительным напитком только клуб, а не всех болельщиков.