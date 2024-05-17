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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

ФК «Ростов» подарят тонну самогона, если они выиграют у «Зенита»

Игрокам ФК «Ростов» обещали тонну самогона за победу над «Зенитом»

17 мая 2024, 13:01
Фото: Unsplash
ФК «Ростов» подарят тонну самогона, если они выиграют у «Зенита»
Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин придумал интересный способ мотивации. Он пообещал футбольному клубу «Ростов» подарить 1000 литров самогона, если они не проиграют «Зениту», сообщает «Бомбардир.ру».

Матч между «Ростовом» и «Зенитом» состоится 25 мая в рамках 30-го заключительного тура РПЛ. Именно за победу в этом мачте Александр Шпрыгин вручит ФК «Ростов» тонну самогона. Фанат «Динамо» подметил, что готов угостить горячительным напитком только клуб, а не всех болельщиков.

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Ранее RostovGazeta рассказала о том, что ученные доказали, что физкультура полезна в любом возрасте. Исследования показали, что упражнения помогают привести тело в норму, улучшить качество жизни и повысить выносливость даже после 50 лет.

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