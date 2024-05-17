Компании кикшеринга готовы инвестировать в велодорожки в Ростове

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
Власти Ростова-на-Дону намерены сократить количество парковочных мест для электросамокатов. Сделают это для того, чтобы предотвратить их беспорядочное скопление рядом с автобусными и трамвайными остановками.
Замдиректора департамента транспорта Александр Лисичкин рассказал, что в городе определят зоны, по которым будет нельзя передвигаться на электросамокатах. В свою очередь компании кикшеринга заявили, что готовы выделять средства для создания специализированных велодорожек.
Отметим, что в местах для стоянки электросамокатов будет нанесена яркая разметка. Она будет сигнализировать о том, что можно закончить поездку.
Ранее эксперт назвал марки автомобилей, которые не смогут себе позволить ростовчане.