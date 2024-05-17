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Компании кикшеринга Ростовской области будут вкладываться в велодорожки

Компании кикшеринга готовы инвестировать в велодорожки в Ростове

17 мая 2024, 18:17
Фото: 1MI
Компании кикшеринга Ростовской области будут вкладываться в велодорожки
В связи с тем, что в Ростове-на-Дону планируют ввести новые правила для компаний предоставляющих аренду электросамокатов, операторы кикшеринга выразили готовность инвестировать в развитие городских велодорожек, сообщает «АиФ-Ростов»

Власти Ростова-на-Дону намерены сократить количество парковочных мест для электросамокатов. Сделают это для того, чтобы предотвратить их беспорядочное скопление рядом с автобусными и трамвайными остановками.

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Замдиректора департамента транспорта Александр Лисичкин рассказал, что в городе определят зоны, по которым будет нельзя передвигаться на электросамокатах. В свою очередь компании кикшеринга заявили, что готовы выделять средства для создания специализированных велодорожек.

Отметим, что в местах для стоянки электросамокатов будет нанесена яркая разметка. Она будет сигнализировать о том, что можно закончить поездку.

Ранее эксперт назвал марки автомобилей, которые не смогут себе позволить ростовчане.

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