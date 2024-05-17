Майские заморозки ударили по виноградникам в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Глава Минсельхоза отметил, что неожиданное похолодание в начале мае негативно повлияло на виноградные насаждения. Появилась необходимость следить за состоянием посевов более внимательно. Повлияют ли негативные погодные условия на урожай в будущем — не известно.
Константин Рачаловский отметил, что в 2024 году планировалось увеличить площадь виноградников на 50 гектаров.
Напомним, что ранее губернатор Василий Голубей ввел в Ростовской области режим ЧС из-за заморозков в мае. В этот период люди, у которых пострадали посевы из-за заморозков смогут получить страховые выплаты.