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Майские заморозки уничтожили виноградники Ростовской области

Майские заморозки ударили по виноградникам в Ростовской области

17 мая 2024, 17:19
Фото: Unsplash
Майские заморозки уничтожили виноградники Ростовской области
Замгубернатора Константин Рачаловский рассказал, что заморозки плохо сказались и на виноградниках. Теперь за ними нужно внимательно следить, сообщает «РБК Ростов».

Глава Минсельхоза отметил, что неожиданное похолодание в начале мае негативно повлияло на виноградные насаждения. Появилась необходимость следить за состоянием посевов более внимательно. Повлияют ли негативные погодные условия на урожай в будущем — не известно.

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Константин Рачаловский отметил, что в 2024 году планировалось увеличить площадь виноградников на 50 гектаров.

Напомним, что ранее губернатор Василий Голубей ввел в Ростовской области режим ЧС из-за заморозков в мае. В этот период люди, у которых пострадали посевы из-за заморозков смогут получить страховые выплаты.

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