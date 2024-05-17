На Южном подъезде к Ростову поменяют освещение

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
ФКУ УПРДОР «Москва — Волгоград» ищет подрядчика, который проведет реконструкцию освещения на Южном подъезде к Ростову. Начальная стоимость работ составляет 356,9 миллиона рублей.
Ремонт освещения будет проходить на участке дороги от 7+000 километра до 17+000 километра. Опоры освещения расположат на расстоянии не меньше четырех метров от проезжей части и не менее полутора метров от ограждения.
Помимо этого, подрядчик обязуется построить трансформаторные подстанции и устроить кабельные линии.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону потратили 500 миллионов рублей на ремонт дорог и мостов.