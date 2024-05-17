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На ремонт освещения на Южном подъезде к Ростову потратят 356 млн рублей

На Южном подъезде к Ростову поменяют освещение

17 мая 2024, 08:35
Фото: donland.ru
На ремонт освещения на Южном подъезде к Ростову потратят 356 млн рублей
Масштабная реконструкция освещения запланирована на Южном подъезде к Ростову, следует из данных государственных закупок.

ФКУ УПРДОР «Москва — Волгоград» ищет подрядчика, который проведет реконструкцию освещения на Южном подъезде к Ростову. Начальная стоимость работ составляет 356,9 миллиона рублей.

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Ремонт освещения будет проходить на участке дороги от 7+000 километра до 17+000 километра. Опоры освещения расположат на расстоянии не меньше четырех метров от проезжей части и не менее полутора метров от ограждения.

Помимо этого, подрядчик обязуется построить трансформаторные подстанции и устроить кабельные линии.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону потратили 500 миллионов рублей на ремонт дорог и мостов.

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