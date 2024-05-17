На Западном въезде в Ростов-на-Дону перекроют движение

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Въезд в Ростов через Западный мост закроют 18 и 19 мая. Движение транспорта ограничат от улицы Портовой до переулка Мартыновского, так как там будут проводиться строительные работы канализационного коллектора. Водителям советуют простроить маршрут в объезд перекрытой дороги.
Отметим, что ранее на этом участке проезжей части меняли схему движения из-за дорожных работ.
Ранее стало известно о том, что планируется масштабная реконструкция освещения на Южном въезде в Ростов-на-Дону. На работы уйдет более 350 миллионов рублей.