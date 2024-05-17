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На Западном въезде в Ростов-на-Дону перекроют движение

На Западном въезде в Ростов-на-Дону перекроют движение

17 мая 2024, 15:47
Фото: 1MI
На Западном въезде в Ростов-на-Дону перекроют движение
На два дня, 18 и 19 мая, перекроют движение по улице Всесоюзной в связи со строительными работами, сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Въезд в Ростов через Западный мост закроют 18 и 19 мая. Движение транспорта ограничат от улицы Портовой до переулка Мартыновского, так как там будут проводиться строительные работы канализационного коллектора. Водителям советуют простроить маршрут в объезд перекрытой дороги.

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Отметим, что ранее на этом участке проезжей части меняли схему движения из-за дорожных работ.

Ранее стало известно о том, что планируется масштабная реконструкция освещения на Южном въезде в Ростов-на-Дону. На работы уйдет более 350 миллионов рублей.

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