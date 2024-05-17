Неджентльменские дела и боксерские сердца: куда сходить в Ростове 18 и 19 мая

Патриоты российского кино могут сходить на комедию Егора Сальникова «Как я встретил ее маму» (12+). Фильм повествует о молодом мужчине из Осетии, который привез на родину девушку для знакомства с родственниками. Но череда случайностей приводит героев к проблемам и приключениям, из которых нужно выпутаться.