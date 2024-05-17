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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Неджентльменские дела и боксерские сердца: куда сходить в Ростове 18 и 19 мая

Неджентльменские дела и боксерские сердца: куда сходить в Ростове 18 и 19 мая

17 мая 2024, 10:05
Фото: 1MI
Неджентльменские дела и боксерские сердца: куда сходить в Ростове 18 и 19 мая
На предстоящих выходных в Ростове можно будет посмотреть главную кинопремьеру от Гая Ричи, посетить блюзовый, джазовый концерты и выступления молодых рэп-исполнителей. Подробнее о мероприятиях в городе в материале корреспондента RostovGazeta.

Концерты

В субботу, 18 мая, в Ростове выступит группа 2rbina 2rista (16+). Концерт рэп-коллектива пройдет на «Кроп Арене». Билеты на мероприятие активно раскупают. «Самые взрывоопасные хиты группы, атмосфера братства и Вуду», — анонсирует мероприятие городская афиша.

В тот же день в Lavé выступит рэпер OBLADAET с новым альбомом Players Club 2 (16+). Помимо нового релиза, музыкант исполнит проверенные хиты с других альбомов.

19 мая на «Кроп Арене» выступит исполнительница Drummatix. В Ростов она прибыла с новым туром «Жива» (16+). Музыкант пишет музыку в жанрах хип-хоп и рэп. «Это будет уже полюбившаяся тысячам слушателей гремучая смесь из фастфлоу с налётом хардкора и этно», — говорится в афише.

19 мая на «Кроп Арене» выступит исполнительница Drummatix.19 мая на «Кроп Арене» выступит исполнительница Drummatix.
19 мая на «Кроп Арене» выступит исполнительница Drummatix.
Фото: Эмиль Дельшат/Яндекс.Карты

Любители классики могут сходить 19 мая на «Вечер джаза» (12+) в театре «Человек в кубе». Для зрителей выступят вокалисты Анна Литвишко, Илья Болдырев и пианист Петр Горобец. В программе вечера музыка из репертуара Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Нины Симон, Элвиса Пресли и других.

В ростовской филармонии 18 мая представят концерт «Ни дня без классики, Музыка из сериалов, теле- и радиорекламы» (12+). Название мероприятия говорит само за себя. Дирижер программы значится Любовь Носова.

В джаз-клубе «Эссе» 19 мая состоится блюзовый вечер с Mr.KingBee (6+). «Группа Mr.KingBee — это все лучшие музыкальные традиции 20-го века. Словно лучшие сорта отборного табака в кубинской сигаре, музыка проверенная временем, словно выдержанный в дубовой бочке виски», — лаконично значится в афише к мероприятию.

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Театральные постановки

В Молодежном театре Ростова 18 мая представят драму «Безымянная звезда» (12+). Спектакль поставил московский режиссер Александр Огарев. Драма уже получила множество восторженных отзывов от обычных зрителей и критиков. Это история о двух совершенно разных людях, случайно встретившихся под звездным небом и ставших очень нужными друг для друга.

В Театръ-студии Ханжарова 18 мая поставят драму «Сердце боксера» (18+). Основой для постановки стала одноименная пьеса немецкого драматурга Лутца Хюбнера. «Подростку с криминальными наклонностями предстоит выяснить — что скрывает молчаливый старик, закрытый в доме престарелых? Это история о дружбе, свободе и любви. Рассказана она будет в тесном контакте со зрителем, в особой атмосфере уединенности», — говорится в анонсе к мероприятию.

В Театръ-студии Ханжарова 18 мая поставят драму «Сердце боксера» (18+).В Театръ-студии Ханжарова 18 мая поставят драму «Сердце боксера» (18+).
В Театръ-студии Ханжарова 18 мая поставят драму «Сердце боксера» (18+).
Фото: В Театръ-студия Ханжарова
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Кино

Во всех кинотеатрах Ростова покажут главную кинопремьеру мая — новую экшен-комедию прославленного Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» (18+). Главные роли в картине исполнили Генри Кавилл, Алан Ричсон, Рори Киннер и Фредди Фокс. Сюжет фильма разворачивается в Великобритании в 1942 году. Известные авантюристы, привыкшие работать в одиночку, объединяются, чтобы противостоять нацистам.

Также в кинотеатрах покажут комедию в жанре боевик «Я не киллер» (18+) режиссера Ричарда Линклейтера. Фильм расскажет о Гэри Джонсоне, который выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников. Главные роли в картине исполнили Глен Пауэлл и Адриа Архона.

Патриоты российского кино могут сходить на комедию Егора Сальникова «Как я встретил ее маму» (12+). Фильм повествует о молодом мужчине из Осетии, который привез на родину девушку для знакомства с родственниками. Но череда случайностей приводит героев к проблемам и приключениям, из которых нужно выпутаться.

Патриоты российского кино могут сходить на комедию Егора Сальникова «Как я встретил ее маму» (12+).Патриоты российского кино могут сходить на комедию Егора Сальникова «Как я встретил ее маму» (12+).
Патриоты российского кино могут сходить на комедию Егора Сальникова «Как я встретил ее маму» (12+).
Фото: Unsplash

Ребенка можно отвести на другой российский фильм — «Каждый мечтает о собаке» (6+) режиссера Ольги Беляевой. Фильм повествует о 12-летнем Юрке, замкнутом школьнике, тяжело переживающем потерю отца. Жизнь ребенка меняется, когда в его классе появляются новенькие — брат и сестра.

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