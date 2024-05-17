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Published Сегодня, 11:52

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Нефтеперерабатывающий завод построят в Новочеркасске

Нефтеперерабатывающий завод построят в Новочеркасске

17 мая 2024, 11:52
Фото: government.ru
Нефтеперерабатывающий завод построят в Новочеркасске
До 2033 года в Ростовской области появится нефтеперерабатывающий завод, сообщили в правительстве региона.

Инвестпроект по строительству завода реализует компания «Промышленные проекты». Соглашение о сотрудничестве с ней подписал губернатор Василий Голубев.

Известно, что предприятие будет представлять многофункциональный производственный комплекс в сфере нефтепереработки. Завод займется производством смазочных материалов, пластичных смазок и других продуктов технической химии. Располагаться предприятие будет в особой экономической зоне в Новочеркасске.

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Реализовывать проект предстоит в течение девяти лет. Общий объём инвестиций составит 4,8 миллиарда рублей. Работу там смогут найти около сотни специалистов.

Ранее Госэкспертиза одобрила строительство крупного рыбзавода под Ростовом.

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