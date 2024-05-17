Нефтеперерабатывающий завод построят в Новочеркасске

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Инвестпроект по строительству завода реализует компания «Промышленные проекты». Соглашение о сотрудничестве с ней подписал губернатор Василий Голубев.
Известно, что предприятие будет представлять многофункциональный производственный комплекс в сфере нефтепереработки. Завод займется производством смазочных материалов, пластичных смазок и других продуктов технической химии. Располагаться предприятие будет в особой экономической зоне в Новочеркасске.
Реализовывать проект предстоит в течение девяти лет. Общий объём инвестиций составит 4,8 миллиарда рублей. Работу там смогут найти около сотни специалистов.
Ранее Госэкспертиза одобрила строительство крупного рыбзавода под Ростовом.