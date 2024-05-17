Нефтеперерабатывающий завод построят в Новочеркасске

Известно, что предприятие будет представлять многофункциональный производственный комплекс в сфере нефтепереработки. Завод займется производством смазочных материалов, пластичных смазок и других продуктов технической химии. Располагаться предприятие будет в особой экономической зоне в Новочеркасске.