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Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Новости Ростовской области за 17 мая

Нейросеть предсказала аномальное лето, а самокатчикам в Ростове опять усложнят жизнь

17 мая 2024, 15:41
Фото: Изображение Midjourney
Новости Ростовской области за 17 мая
В Ростове-на-Дону продолжают ужесточать правила для электросамокатов, тем временем историк требует для города официального статуса «южной столицы», а нейросеть предсказала погоду на лето 2024.

Новые ограничение для самокатов

В Ростове-на-Дону снова планируют ввести новые правила для электросамокатов. Однако теперь они будут касаться не водителей, а компаний, которые предоставляют кикшеринг. Ограничения будут направлены на сокращение количества парковочных мест для электросамокатов.

Отметим, что на данный момент в Ростове-на-Дону насчитывается более 1,5 тысяч специализированных парковок. Власти города хотят полностью запретить стоянку электросамокатов в пределах 15 метров от остановок.

Власти города хотят полностью запретить стоянку электросамокатов в пределах 15 метров от остановок.Власти города хотят полностью запретить стоянку электросамокатов в пределах 15 метров от остановок.
Власти города хотят полностью запретить стоянку электросамокатов в пределах 15 метров от остановок.
Фото: 1MI
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«Южная столица»

Историк и активист Дмитрий Зенюк написал обращение в администрацию Ростова-на-Дону с предложением официально закрепить за городом статус «южной столицы» и зарегистрировать этот бренд и его производные в Роспатенте.

По мнению Зенюка, Ростов-на-Дону должен называться столицей юга России, потому что здесь расположены правительственные учреждения, например ЮВО и Южный окружной военный суд.

Историк отмечает, что официальный статус принесет городу экономическую и туристическую выгоду. Он считает, что «южную столицу» захочет посетить больше человек, чем «административный центр Ростовской области». Также прибыль может приносить брендированная туристическая продукция.

По мнению Зенюка, Ростов-на-Дону должен называться столицей юга России, потому что здесь расположены правительственные учреждения, например ЮВО и Южный окружной военный суд.По мнению Зенюка, Ростов-на-Дону должен называться столицей юга России, потому что здесь расположены правительственные учреждения, например ЮВО и Южный окружной военный суд.
По мнению Зенюка, Ростов-на-Дону должен называться столицей юга России, потому что здесь расположены правительственные учреждения, например ЮВО и Южный окружной военный суд.
Фото: rostovgazeta.ru
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Нейросеть-синоптик

В Ростове-на-Дону начали тестировать уникальную климатическую модель, которая основана на искусственном интеллекте.

В программу нейросети ввели информацию о погоде, начиная с 1900 года, тем самым научили ее определять климатические условия. Теперь инновационная технология позволит прогнозировать погоду на десятилетия вперед. Модель сможет определять температуру воздуха и уровень атмосферного давления.

Модель сможет определять температуру воздуха и уровень атмосферного давления.Модель сможет определять температуру воздуха и уровень атмосферного давления.
Модель сможет определять температуру воздуха и уровень атмосферного давления.
Фото: Unsplash

Климатолог Александр Иошпа рассказал, что программа предсказала прохладную погоду в мае, и этот прогноз сбылся.

Также нейросеть в этом году прогнозирует жаркое лето с достаточным количеством влаги. В июне температура будет выше нормы с низким количеством осадков. Она составит 22,3 градуса, вместо 21,6. Июль порадует ростовчан умеренной температурой и осадками, а вот в августе опять ожидается превышение нормативных значений температуры с низким уровнем осадков.

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