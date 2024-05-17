Нейросеть предсказала аномальное лето, а самокатчикам в Ростове опять усложнят жизнь

Также нейросеть в этом году прогнозирует жаркое лето с достаточным количеством влаги. В июне температура будет выше нормы с низким количеством осадков. Она составит 22,3 градуса, вместо 21,6. Июль порадует ростовчан умеренной температурой и осадками, а вот в августе опять ожидается превышение нормативных значений температуры с низким уровнем осадков.