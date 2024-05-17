Нейросеть предсказала аномальное лето, а самокатчикам в Ростове опять усложнят жизнь

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
В Ростове-на-Дону снова планируют ввести новые правила для электросамокатов. Однако теперь они будут касаться не водителей, а компаний, которые предоставляют кикшеринг. Ограничения будут направлены на сокращение количества парковочных мест для электросамокатов.
Отметим, что на данный момент в Ростове-на-Дону насчитывается более 1,5 тысяч специализированных парковок. Власти города хотят полностью запретить стоянку электросамокатов в пределах 15 метров от остановок.
Историк и активист Дмитрий Зенюк написал обращение в администрацию Ростова-на-Дону с предложением официально закрепить за городом статус «южной столицы» и зарегистрировать этот бренд и его производные в Роспатенте.
По мнению Зенюка, Ростов-на-Дону должен называться столицей юга России, потому что здесь расположены правительственные учреждения, например ЮВО и Южный окружной военный суд.
Историк отмечает, что официальный статус принесет городу экономическую и туристическую выгоду. Он считает, что «южную столицу» захочет посетить больше человек, чем «административный центр Ростовской области». Также прибыль может приносить брендированная туристическая продукция.
В Ростове-на-Дону начали тестировать уникальную климатическую модель, которая основана на искусственном интеллекте.
В программу нейросети ввели информацию о погоде, начиная с 1900 года, тем самым научили ее определять климатические условия. Теперь инновационная технология позволит прогнозировать погоду на десятилетия вперед. Модель сможет определять температуру воздуха и уровень атмосферного давления.
Климатолог Александр Иошпа рассказал, что программа предсказала прохладную погоду в мае, и этот прогноз сбылся.
Также нейросеть в этом году прогнозирует жаркое лето с достаточным количеством влаги. В июне температура будет выше нормы с низким количеством осадков. Она составит 22,3 градуса, вместо 21,6. Июль порадует ростовчан умеренной температурой и осадками, а вот в августе опять ожидается превышение нормативных значений температуры с низким уровнем осадков.