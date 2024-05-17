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Нейросеть предсказала погоду на все лето в Ростове-на-Дону

Нейросеть предсказала погоду на все лето в Ростове-на-Дону

17 мая 2024, 05:21
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону приступили к тестированию уникальной климатической модели на основе нейросети, сообщает газета «Молот».

Уникальная технология позволяет прогнозировать климатические условия в донском регионе на две-три десятилетия вперед, включая температуру воздуха и уровень атмосферных осадков. Данные о погоде начиная с 1900 года уже внесены в программу для анализа.

По словам климатолога Александра Иошпы, программа предсказала, что майские погодные условия в Ростове и области будут прохладными, и этот прогноз совпал с реальными данными.

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Нейросеть предсказала, что в июне ожидается небольшое превышение нормы температуры: она составит не 21,6, а 22,3 градуса Цельсия. Также прогнозируется относительно низкое количество осадков, значительно меньше, чем в июне 2023 года.

В июле температура останется в пределах нормы, и ожидается нормальное количество осадков без дефицита влаги.

В августе ожидается превышение нормативных значений температуры, с низким уровнем осадков.

Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода в Ростове
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