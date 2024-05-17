Потепление до +25 градусов ожидается на выходных в Ростовской области

Днем в воскресенье, 19 мая, снова ожидаются дожди в Ростовской области. Несмотря на это, температура в регионе поднимется до +25 °C, а ночью термометры покажут +4 °C в северных районах и до +13 градусов на юге. В течение дня ветер может усилиться до 15 метров в секунду.