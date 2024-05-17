Потепление до +25 градусов ожидается на выходных в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Предстоящие выходные преимущественно будут облачными. В субботу, 18 мая, температура днем составит до +23 °C. Ночью в северных районах температура опустится до +7 °C, а на юге области и в Ростове она поднимется до +12 °C. В этот период могут пройти дожди.
Днем в воскресенье, 19 мая, снова ожидаются дожди в Ростовской области. Несмотря на это, температура в регионе поднимется до +25 °C, а ночью термометры покажут +4 °C в северных районах и до +13 градусов на юге. В течение дня ветер может усилиться до 15 метров в секунду.
Ранее нейросеть предсказала погоду на все лето в Ростове-на-Дону. Утверждается, что температура может быть выше нормы.