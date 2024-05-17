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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Потепление до +25 градусов ожидается на выходных в Ростовской области

Потепление до +25 градусов ожидается на выходных в Ростовской области

17 мая 2024, 07:04
Фото: rostovgazeta.ru
Потепление до +25 градусов ожидается на выходных в Ростовской области
В Ростовской области на выходных ожидается пасмурная и теплая погода, сообщили синоптики.

Предстоящие выходные преимущественно будут облачными. В субботу, 18 мая, температура днем составит до +23 °C. Ночью в северных районах температура опустится до +7 °C, а на юге области и в Ростове она поднимется до +12 °C. В этот период могут пройти дожди.

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Днем в воскресенье, 19 мая, снова ожидаются дожди в Ростовской области. Несмотря на это, температура в регионе поднимется до +25 °C, а ночью термометры покажут +4 °C в северных районах и до +13 градусов на юге. В течение дня ветер может усилиться до 15 метров в секунду.

Ранее нейросеть предсказала погоду на все лето в Ростове-на-Дону. Утверждается, что температура может быть выше нормы.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Тепло#Выходные
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