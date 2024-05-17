Пожар охватил территорию одного из ближайших к Ростову аэропортов в Минводах

В Сети появились видео полыхающего здания на территории аэропорта в Минеральных Водах. Огонь охватил помещение перед терминалом прилета и перекинулся на крышу здания. По информации пресс-службы аэропорта, пожар произошел в еще строящемся сооружении, которое находится на привокзальной площади. Прием рейсов в самом аэропорту продолжается.