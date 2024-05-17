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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Пожар охватил один из ближайших к Ростову аэропортов

Пожар охватил территорию одного из ближайших к Ростову аэропортов в Минводах

17 мая 2024, 13:21
Фото: МЧС
Пожар охватил один из ближайших к Ростову аэропортов
Пожар произошел на территории аэропорта в Минеральных Водах. Огонь охватил крышу здания у терминала прилета. По предварительным данным, возгорание началось при проведении строительных работ, сообщают РИА «Новости».

В Сети появились видео полыхающего здания на территории аэропорта в Минеральных Водах. Огонь охватил помещение перед терминалом прилета и перекинулся на крышу здания. По информации пресс-службы аэропорта, пожар произошел в еще строящемся сооружении, которое находится на привокзальной площади. Прием рейсов в самом аэропорту продолжается.

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Пожар охватил один из ближайших к Ростову аэропортов
Видео: МЧС

Отметим, что уже был проведен комплекс мероприятий, которые не позволят пламени распространиться на соседние участки и помещения объекта. Информации о пострадавших нет.

Ранее стало известно о том, что в Ростовской области горит свалка бытовых отходов. Местные жители переживают за свою безопасность.

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