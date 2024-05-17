Пожар охватил территорию одного из ближайших к Ростову аэропортов в Минводах

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В Сети появились видео полыхающего здания на территории аэропорта в Минеральных Водах. Огонь охватил помещение перед терминалом прилета и перекинулся на крышу здания. По информации пресс-службы аэропорта, пожар произошел в еще строящемся сооружении, которое находится на привокзальной площади. Прием рейсов в самом аэропорту продолжается.
Отметим, что уже был проведен комплекс мероприятий, которые не позволят пламени распространиться на соседние участки и помещения объекта. Информации о пострадавших нет.
Ранее стало известно о том, что в Ростовской области горит свалка бытовых отходов. Местные жители переживают за свою безопасность.