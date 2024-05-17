rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Пробка в 10 километров собралась на трассе «Ростов — Таганрог» из-за ДТП

Пробка в 10 километров собралась на трассе «Ростов — Таганрог». Что там случилось?

17 мая 2024, 10:02
Фото: ГИБДД
Пробка в 10 километров собралась на трассе «Ростов — Таганрог» из-за ДТП

Пробка в 10 километров собралась на трассе «Ростов — Таганрог» из-за ДТП

Затор протянулся в районе Мержаново в Ростовской области, сообщают «Яндекс. Карты».

Пробка начала собираться утром 17 мая. Сейчас ее протяженность составляет около десяти километров. Движение затруднено от Мержаново до поселка Синявского по трассе «Ростов — Таганрог».

«Жестко, но справедливо»: в Ростове будут лишать прав за закрытые номера машин
Узнать подробнее
Движение затруднено от Мержаново до поселка Синявского по трассе «Ростов — Таганрог».Движение затруднено от Мержаново до поселка Синявского по трассе «Ростов — Таганрог».
Движение затруднено от Мержаново до поселка Синявского по трассе «Ростов — Таганрог».
Фото: Яндекс.Карты

Водители сообщают, что причиной аварии стало ДТП. В Госавтоинспекции региона сообщали лишь об одной аварии сегодня утром на этом участке. Там водитель такси Lada выехал на встречную полосу и касательно столкнулся с КамАЗ. После этого Lada влетела в Nissan Bluebird. Водитель и пассажир такси госпитализированы.

Ранее двое пострадали в массовом ДТП на автобусной полосе в Ростове.

Читайте также:
Иномарка переехала семилетнюю девочку на Западном в РостовеДва человека попали под колеса машины на Западном в РостовеРостовчанка выиграла суд у «РостовАвтоДора» из-за ямы на дороге
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#ДТП#Полиция#Транспорт#Авария#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
«У крестьян — беда, а другие наживаются»: ждать ли роста цен на Дону из-за заморозков
Сегодня, 07:50
Врач рассказал, какую клубнику опасно употреблять в Ростовской области
Сегодня, 07:16
Трехлетнего ребенка украли у матери в Ростове
Сегодня, 08:08
Агроном заявил, что поврежденные заморозками посевы в Ростовской области можно спасти
Сегодня, 07:35
Нейросеть предсказала погоду на все лето в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:21
Ростовчане заявили о стремительном разрушении пятиэтажки
Сегодня, 04:49
"