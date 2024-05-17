Пробка в 10 километров собралась на трассе «Ростов — Таганрог». Что там случилось?

Водители сообщают, что причиной аварии стало ДТП. В Госавтоинспекции региона сообщали лишь об одной аварии сегодня утром на этом участке. Там водитель такси Lada выехал на встречную полосу и касательно столкнулся с КамАЗ. После этого Lada влетела в Nissan Bluebird. Водитель и пассажир такси госпитализированы.