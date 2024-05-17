Пробка в 10 километров собралась на трассе «Ростов — Таганрог». Что там случилось?

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Пробка начала собираться утром 17 мая. Сейчас ее протяженность составляет около десяти километров. Движение затруднено от Мержаново до поселка Синявского по трассе «Ростов — Таганрог».
Водители сообщают, что причиной аварии стало ДТП. В Госавтоинспекции региона сообщали лишь об одной аварии сегодня утром на этом участке. Там водитель такси Lada выехал на встречную полосу и касательно столкнулся с КамАЗ. После этого Lada влетела в Nissan Bluebird. Водитель и пассажир такси госпитализированы.
Ранее двое пострадали в массовом ДТП на автобусной полосе в Ростове.