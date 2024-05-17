Рейтинговое агентство НКР подтвердило максимальный кредитный рейтинг АО «СОГАЗ»

Posted 17 мая, 09:35
Published 17 мая, 09:35
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Агентство отметило, что в 2023 году СОГАЗ сохранил лидирующие позиции на страховом рынке и показал высокие прибыльность и капитализацию. Компанию характеризуют высокие оценки ликвидности активов, достаточности капитала и инвестиционной политики.
Оценка бизнес-профиля определяется ведущими позициями СОГАЗа на страховом рынке, а также ожидаемым сохранением в 2024 году лидерства на страховом рынке, сильных операционных показателей и диверсификации.
НКР отмечает, что СОГАЗ неизменно занимает первое место по объёму страховых премий в сегменте страхования иного, чем страхование жизни (non-life), также лидирует в сегментах страхования от несчастных случаев, добровольного медицинского страхования, страхования имущества юридических лиц.
Аналитики позитивно оценивают бизнес-модель компании и успешный опыт интеграции приобретаемых страховых организаций. По мнению Агентства, менеджмент СОГАЗа проводит сбалансированную андеррайтинговую политику, а корпоративное управление соответствует лучшей практике. Таким образом, система управления СОГАЗа позволяет эффективно реализовывать стратегию развития.
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12 месяцев.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.