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Ростовчане заявили о стремительном разрушении пятиэтажки

Ростовчане заявили о стремительном разрушении пятиэтажки

17 мая 2024, 04:49
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону рассказали о разрушающемся многоквартирном доме, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Это стало известно во время личного приема граждан. Обратились жители пятиэтажного дома на проспекте Ставского, 50, попросив признать его аварийным.

Ростовчане хотят добиться расселения дома, так как, по их словам, он стремительно разрушается. Само здание возвели в 1972 году.

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«Будет проведено инструментальное обследование. Если специалисты подтвердят опасения людей, будем решать вопрос с расселением этой пятиэтажки», — сообщил Алексей Логвиненко.

Ранее в донской столице началась эвакуация жильцов первого подъезда дома на улице Самаркандской, 70. По зданию уже несколько лет ползет трещина, но теперь ночью местные жители почувствовали сдвиги в конструкции.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Обрушение#Дом#Аварийное здание
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