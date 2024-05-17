Синоптик Вильфанд предупредил о возвращении заморозков в Ростовскую область

По данным синоптика, в Ростовской области в субботу и воскресенье, 18–19 мая, температура воздуха опустится ниже нуля. В эти дни ожидаются заморозки до -2 градусов ночью. Такие погодные условия связывают с антициклоном. Сейчас во многие регионы страны оказались под влиянием северных воздушных масс.