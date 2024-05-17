Синоптик Вильфанд предупредил о возвращении заморозков в Ростовскую область

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
По данным синоптика, в Ростовской области в субботу и воскресенье, 18–19 мая, температура воздуха опустится ниже нуля. В эти дни ожидаются заморозки до -2 градусов ночью. Такие погодные условия связывают с антициклоном. Сейчас во многие регионы страны оказались под влиянием северных воздушных масс.
Отметим, что прошлые заморозки стали сильным ударом для аграриев. Многие люди потеряли урожай и понесли больше убытки.
Ранее стала известна погода в Ростовской области на лето 2024. Уникальная технология на основе нейросети предсказала климатические условия на ближайшие три месяца, однако это не все ее способности.