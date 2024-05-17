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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Стало известно, кого из ростовчан будут преследовать за старые посты в соцсетях

Стало известно, кого из ростовчан будут преследовать за старые посты в соцсетях

17 мая 2024, 08:32
Фото: Unsplash
Стало известно, кого из ростовчан будут преследовать за старые посты в соцсетях

Конституционный суд разрешил преследовать ростовчан за старые посты в Сети

Отныне жителей России, в том числе и Ростовской области, могут осудить за публикации в соцсетях, сделанные несколько лет назад, пишут «Новые известия».

По закону страны, граждан нельзя преследовать за деяния, которые на момент их свершения не считались противозаконными. Но, как недавно постановил Конституционный суд, это правило не работает в случае постов в социальных сетях. Нарушения такого рода суды признают «длящимися».

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Привлекать к ответственности жителей России будут за пропаганду экстремизма. Таким образом, упоминание несколько лет назад в постах организаций или движений, признанных не так давно запрещенными, теперь будет караться законом.

По словам юриста Анны Смирновой, россиянам стоит пересмотреть все свои публикации в интернете и удалить, если они касаются организаций, произведений или символов, признанных экстремистскими.

Ранее юрист рассказал ростовчанам о бесплатных переводах денег между своими счетами.

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