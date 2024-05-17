Стало известно, кого из ростовчан будут преследовать за старые посты в соцсетях

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
По закону страны, граждан нельзя преследовать за деяния, которые на момент их свершения не считались противозаконными. Но, как недавно постановил Конституционный суд, это правило не работает в случае постов в социальных сетях. Нарушения такого рода суды признают «длящимися».
Привлекать к ответственности жителей России будут за пропаганду экстремизма. Таким образом, упоминание несколько лет назад в постах организаций или движений, признанных не так давно запрещенными, теперь будет караться законом.
По словам юриста Анны Смирновой, россиянам стоит пересмотреть все свои публикации в интернете и удалить, если они касаются организаций, произведений или символов, признанных экстремистскими.
Ранее юрист рассказал ростовчанам о бесплатных переводах денег между своими счетами.