Судно «Валдай» запустят из Ростова-на-Дону в Семикаракорск

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Судно уже сделало тестовый заплыв по маршруту из Семикаракорска с остановкой в Багаевской. Такой путь был популярен около 30 лет назад. Теперь его хотят сделать на постоянной основе в июне.
«Летом начнется разработка экскурсии на „Валдае“ из Ростова в Семикаракорск. Но о стоимости пока информации нет», — пишет Donnews.
Ранее назвали причину, по которой из Таганрога в Волгоград не запустят судно «Метеор».
До этого появилась информация, что власти донского региона намерены приобрести третьего «Валдая» и второго «Метеора».
Читайте также о том, как первое навигационное судно с туристами зашло в Таганрог.