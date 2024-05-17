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Published Сегодня, 14:21

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Судно «Валдай» запустят из Ростова-на-Дону в Семикаракорск

Судно «Валдай» запустят из Ростова-на-Дону в Семикаракорск

17 мая 2024, 14:21
Фото: donland.ru
Судно «Валдай» запустят из Ростова-на-Дону в Семикаракорск
Из Ростова-на-Дону в Семикаракорск планируется запустить экскурсионное судно на подводных крыльях «Валдай», сообщают СМИ.

Судно уже сделало тестовый заплыв по маршруту из Семикаракорска с остановкой в Багаевской. Такой путь был популярен около 30 лет назад. Теперь его хотят сделать на постоянной основе в июне.

«Летом начнется разработка экскурсии на „Валдае“ из Ростова в Семикаракорск. Но о стоимости пока информации нет», — пишет Donnews.

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Ранее назвали причину, по которой из Таганрога в Волгоград не запустят судно «Метеор».

До этого появилась информация, что власти донского региона намерены приобрести третьего «Валдая» и второго «Метеора».

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Семикаракорск#Экскурсия#Судно
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