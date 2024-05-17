Трехлетнего ребенка украли у матери в Ростове

Мать ребенка пыталась связаться с супругом, но это оказалось безрезультатно. Тогда она обратилась в суд, который постановил вернуть мальчика. Мужчина, тем не менее, продолжил скрываться. К делу подключились приставы, которые и нашли мальчика. Выяснилось, что отец прятал его у своих мамы и бабушки.