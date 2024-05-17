Трехлетнего ребенка украли у матери в Ростове

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Женщина после ссоры с супругом уехала из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону вместе с трехлетним сыном. Ребенка от отца она не прятала и формально не запрещала им видеться. Мужчина прибыл в Ростов, подкараулил жену с сыном, выхватил малыша и скрылся.
Мать ребенка пыталась связаться с супругом, но это оказалось безрезультатно. Тогда она обратилась в суд, который постановил вернуть мальчика. Мужчина, тем не менее, продолжил скрываться. К делу подключились приставы, которые и нашли мальчика. Выяснилось, что отец прятал его у своих мамы и бабушки.
Ранее частный детектив рассказал RostovGazeta, как помогает возвращать украденных супругами детей в Ростовской области.