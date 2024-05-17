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Трехлетнего ребенка украли у матери в Ростове

Трехлетнего ребенка украли у матери в Ростове

17 мая 2024, 08:08
Фото: Unsplash
Трехлетнего ребенка украли у матери в Ростове
Бывший муж украл у женщины в Ростове сына и скрывался с ним на Урале, пишет Ura.ru.

Женщина после ссоры с супругом уехала из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону вместе с трехлетним сыном. Ребенка от отца она не прятала и формально не запрещала им видеться. Мужчина прибыл в Ростов, подкараулил жену с сыном, выхватил малыша и скрылся.

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К делу подключились приставы, которые и нашли мальчика. Выяснилось, что отец прятал его у своих мамы и бабушки.К делу подключились приставы, которые и нашли мальчика. Выяснилось, что отец прятал его у своих мамы и бабушки.
К делу подключились приставы, которые и нашли мальчика. Выяснилось, что отец прятал его у своих мамы и бабушки.
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Мать ребенка пыталась связаться с супругом, но это оказалось безрезультатно. Тогда она обратилась в суд, который постановил вернуть мальчика. Мужчина, тем не менее, продолжил скрываться. К делу подключились приставы, которые и нашли мальчика. Выяснилось, что отец прятал его у своих мамы и бабушки.

Ранее частный детектив рассказал RostovGazeta, как помогает возвращать украденных супругами детей в Ростовской области.

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