Тысячу зеленых мусорных баков закупят для Ростова

Ростовский департамент ЖКХ планирует закупить 1000 пластмассовых мусорных контейнеров зеленого цвета. Они должны выдерживать вес до 440 килограммов, а их объем должен составлять не меньше 1000 литров. Максимальная сумма контракта составила 14,6 миллиона рублей. Таким образом за каждый мусорный бак власти готовы заплатить чуть больше 14 тысяч рублей. Денежные средства будут выделены из бюджета города.