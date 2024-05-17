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Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Ростовский ЖКХ закупит мусорные баки на сумму более 14,5 млн рублей

Тысячу зеленых мусорных баков закупят для Ростова

17 мая 2024, 18:28
Фото: Изображение Midjourney
Ростовский ЖКХ закупит мусорные баки на сумму более 14,5 млн рублей
До конца 2024 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону планирует приобрести более 1000 мусорных баков. На этой уйдет более 14,5 миллионов рублей, сообщается в документах на сайте госзакупок.

Ростовский департамент ЖКХ планирует закупить 1000 пластмассовых мусорных контейнеров зеленого цвета. Они должны выдерживать вес до 440 килограммов, а их объем должен составлять не меньше 1000 литров. Максимальная сумма контракта составила 14,6 миллиона рублей. Таким образом за каждый мусорный бак власти готовы заплатить чуть больше 14 тысяч рублей. Денежные средства будут выделены из бюджета города.

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В настоящий момент закупка находится на стадии размещения протокола подачи ценовых предложений.

Ранее стало известно, что в Ростове закупят почти полсотни машин скорой помощи. Максимальная стоимость контракта превышает 340 миллионов рублей.

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