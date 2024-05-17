«У крестьян — беда, а другие наживаются»: ждать ли роста цен на Дону из-за заморозков

Собеседник добавляет, что во многом недобор урожая в Ростовской области будет еще и потому, что у донских аграриев попросту нет денег. Из-за этого труженики села не обновляют технику, не вносят достаточно удобрений — столько, сколько положено по технологиям. И это при том, что на фоне их экономии, затраты постоянно растут. Не окупает расходы и низкая закупочная цена на зерно.