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Published Сегодня, 07:50

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«У крестьян — беда»: к чему приведет массовая гибель посевов в Ростовской области

«У крестьян — беда, а другие наживаются»: ждать ли роста цен на Дону из-за заморозков

17 мая 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney
«У крестьян — беда»: к чему приведет массовая гибель посевов в Ростовской области

Скачок цен на продовольствие ожидается в Ростовской области из-за заморозков

Невиданные майские заморозки нанесли серьезный урон посевам в Ростовской области. Как это скажется на тружениках села, не останется ли регион без продовольствия, и что будет с ценами — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Чем обернется режим ЧС для аграриев Ростовской области

В некоторых регионах России — Липецкой, Курской и Воронежской области, аграрии подсчитывают ущерб, нанесенный морозами.

Режим ЧС с 15 мая начал действовать и в Ростовской области. Уточняется, что от заморозков на Дону повреждены посевы на площади свыше 140 тысяч гектаров.

«Пострадали северные и восточные районы донского края. В наибольшей степени, конечно же, северные территории», — отмечает производитель сельскохозяйственной продукции из Целинского района Виктор Бородаев.

По мнению собеседника, объявление режима ЧС является правильным и своевременным решением. В этом случае получатели субсидий смогут обосновать невозможность выполнения целевых показателей. А также при застрахованных посевах получить страховые выплаты.

«Пострадали северные и восточные районы региона. В наибольшей степени, конечно же, пострадали северные территории», — отмечает производитель сельскохозяйственной продукции из Целинского района Виктор Бородаев.«Пострадали северные и восточные районы региона. В наибольшей степени, конечно же, пострадали северные территории», — отмечает производитель сельскохозяйственной продукции из Целинского района Виктор Бородаев.
«Пострадали северные и восточные районы региона. В наибольшей степени, конечно же, пострадали северные территории», — отмечает производитель сельскохозяйственной продукции из Целинского района Виктор Бородаев.
Фото: Unsplash
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На Дону прогнозируют нехватку ячменя, пшеницы и гороха

«Режим ЧС, во-первых, объявлен для того, чтобы разобраться, на какой площади, какие объемы посевов погибли. Это нужно чтобы крестьяне могли получить дотации из бюджета на возмещение своих убытков», — поясняет сельхозпроизводитель.

Во-вторых, по словам агрария, пока есть вероятность немного исправить ситуацию. Особенно это касается пропашных культур. Например, при наличии влаги в верхнем слое земли, еще можно пересеять площади погибшего подсолнечника. Однако аграрий добавляет, что по ячменю, пшенице, и гороху ситуацию уже не изменить.

«По этим культурам будет достаточно большой недобор. Валовый сбор зерна будет низкий. Но насколько ниже, пока говорить нельзя. Это покажет только уборка урожая», — говорит труженик села.
Однако эксперт добавляет, что по ячменю, пшенице, и гороху ситуацию уже не исправить.Однако эксперт добавляет, что по ячменю, пшенице, и гороху ситуацию уже не исправить.
Однако эксперт добавляет, что по ячменю, пшенице, и гороху ситуацию уже не исправить.
Фото: donland.ru
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Причины недобора урожая

Эксперты уверены, что, несмотря на проседание в объемах урожая, опасаться голода не следует.

«Високосный год по урожаю никогда не бывает хорошим, — делится наблюдением Виктор Бородаев. — Но в данном случае, конечно же, помешали погодные явления».

Собеседник добавляет, что во многом недобор урожая в Ростовской области будет еще и потому, что у донских аграриев попросту нет денег. Из-за этого труженики села не обновляют технику, не вносят достаточно удобрений — столько, сколько положено по технологиям. И это при том, что на фоне их экономии, затраты постоянно растут. Не окупает расходы и низкая закупочная цена на зерно.

«Но пока на это никто не обращает внимание. Возможно, когда „гром грянет“, ситуация изменится, и все увидят, что к селу так относиться нельзя — не нужно душить крестьян пошлинами и всем остальным», — говорит сельхозпроизводитель.
Собеседник подчеркивает, что необходимо внимательнее относиться к крестьянам. Не душить их пошлинами и всем остальным.Собеседник подчеркивает, что необходимо внимательнее относиться к крестьянам. Не душить их пошлинами и всем остальным.
Собеседник подчеркивает, что необходимо внимательнее относиться к крестьянам. Не душить их пошлинами и всем остальным.
Фото: 1MI
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Взгляд со спутников на урожайность

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что ситуация с гибелью посевов далека от критической.

«Сельское хозяйство всегда подвержено форс-мажорным обстоятельствам — давлению от природы. Но ничего страшного не случилось. У нас же не прошел какой-нибудь мощный тайфун, который снял бы весь урожай. А подобные ситуации происходят не редко», — отмечает Георгий Остапкович.

Спикер объясняет, что погода и природа всегда находятся в непредсказуемости. Земля, как и человек, имеет свой цикл, который повторяется один раз в четыре-пять лет. Поэтому и получается, что Земля то дает хороший урожай, то посылает невзгоды.

«Тут все зависит от самих аграриев и от управленческих мер губернатора. Выделит он средства на компенсацию — будет все нормально», — констатирует собеседник.

Эксперт также заостряет внимание, что на федеральном уровне никаких серьезных катаклизмов с гибелью посевов не наблюдается.

«Со спутников заметно, что пока урожайность идет в пределах разумного. Посмотрим, что будет дальше. Но сегодня точно никаких алармистских настроений быть не должно», — убежден Остапкович.
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Повысятся ли цены на продовольствие

Тем не менее эксперты не исключают, что в итоге недобор урожая может обернуться ростом цен на продовольствие.

Тем не менее эксперты не исключают, что в итоге, недостача урожая может обернуться ростом цен на продовольствие.Тем не менее эксперты не исключают, что в итоге, недостача урожая может обернуться ростом цен на продовольствие.
Тем не менее эксперты не исключают, что в итоге, недостача урожая может обернуться ростом цен на продовольствие.
Фото: 1MI
«Если сельхозпроизводители понесут расходы, связанные с потерями и дополнительным посевами, то все это могут переложить на плечи покупателей», — высказывает мнение финансист Наталья Кузьмичева.

Экономисты разъясняют, что, исходя из экономической теории, гибель урожая даже на 2-3% создает дефицит продукта.

«А когда появляется дефицит, то предприниматель торговой сети сразу ставит повышенные цены. То есть начинает работать инфляционная составляющая», — сообщает Георгий Остапкович.

Аграрии же думают, что все зависит от закупочных цен на зерно. А именно от того, смогут ли цены своим повышением перекрыть образовавшийся недобор.

«Вы мне назовите год с самым высоким урожаем, когда бы хлеб подешевел. Не помните? И я не помню. Поэтому вполне возможно, что под шумок торгаши начнут повышать цены. Но пока это предположение не имеет под собой основания. Однако на месте властей я бы пресекал рост цен, когда у крестьян — беда, а другие наживаются», — резюмирует Виктор Бородаев.

Ранее RostovGazeta сообщала, что майские заморозки якобы уничтожили урожай фруктов, орехов, ягод и винограда, а также некоторых овощей и картофеля на севере Ростовской области. Однако пока еще есть надежда спасти оставшиеся побеги. Что для этого нужно сделать — в материале RostovGazeta.

Заморозки уничтожили урожай фруктов и ягод на севере Ростовской области
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