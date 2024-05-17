В поликлинике Ростова заявили о смертельной опасности от переедания клубники

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Всем известно, что клубника — это очень полезная ягода. Однако, помимо витаминов и микроэлементов, в ней содержатся кислоты. И хотя в клубнике их небольшая концентрация, медики предупреждают, что при обильном употреблении ягод, у человека может появиться тошнота и даже рвота — развиться гастрит. Следом за желудком может пострадать кишечник, отреагировав на избыток клубники вздутием и спазмами.
Однако самой серьезной опасностью от клубники врачи называют возникновение аллергической реакции.
«Это может быть оральная аллергия, при которой появляется местная реакция на губах, во рту и горле. А может быть общая в виде сыпи, зуда, отека лица и шеи. Это опасное состояние, которое требует неотложной медицинской помощи», — отмечает доктор, не пожелавший публиковать свое имя.
В случае появления признаков острой аллергии от клубники, доктор советует сразу попытаться вызвать рвоту, принять противоаллергический препарат и обратиться к врачу.
«Под давлением большого числа аллергенов наше население склонно к аллергии. На что негативно отреагирует наш организм, зачастую, мы даже не можем предположить», — поясняет врач.
Поэтому медики рекомендуют не повышать максимально допустимые к употреблению нормы клубники. По словам врача, взрослому человеку в сутки можно съедать не более 300 граммов ягод. Малышам до года больше 50 граммов давать нельзя. От года до двух — не более 100 граммов, а от двух до трех — не более 150 граммов клубники в сутки.
Ранее RostovGazeta сообщала, житель Ростова на клубнику выловил семи килограммовую рыбу.