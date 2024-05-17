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Published Сегодня, 09:27

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В поликлинике Ростова предупредили об опасности клубники

В поликлинике Ростова заявили о смертельной опасности от переедания клубники

17 мая 2024, 09:27
Фото: rostovgazeta.ru
В поликлинике Ростова предупредили об опасности клубники
Клубника при употреблении своим видом, вкусом и запахом вызывает лишь положительные эмоции. Однако, несмотря на все полезные свойства, она может нанести и вред здоровью. Об этом корреспонденту RostovGazeta сообщили в одной из поликлиник Ростова.

Всем известно, что клубника — это очень полезная ягода. Однако, помимо витаминов и микроэлементов, в ней содержатся кислоты. И хотя в клубнике их небольшая концентрация, медики предупреждают, что при обильном употреблении ягод, у человека может появиться тошнота и даже рвота — развиться гастрит. Следом за желудком может пострадать кишечник, отреагировав на избыток клубники вздутием и спазмами.

Однако самой серьезной опасностью от клубники врачи называют возникновение аллергической реакции.

«Это может быть оральная аллергия, при которой появляется местная реакция на губах, во рту и горле. А может быть общая в виде сыпи, зуда, отека лица и шеи. Это опасное состояние, которое требует неотложной медицинской помощи», — отмечает доктор, не пожелавший публиковать свое имя.
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В случае появления признаков острой аллергии от клубники, доктор советует сразу попытаться вызвать рвоту, принять противоаллергический препарат и обратиться к врачу.

«Под давлением большого числа аллергенов наше население склонно к аллергии. На что негативно отреагирует наш организм, зачастую, мы даже не можем предположить», — поясняет врач.

Поэтому медики рекомендуют не повышать максимально допустимые к употреблению нормы клубники. По словам врача, взрослому человеку в сутки можно съедать не более 300 граммов ягод. Малышам до года больше 50 граммов давать нельзя. От года до двух — не более 100 граммов, а от двух до трех — не более 150 граммов клубники в сутки.

Ранее RostovGazeta сообщала, житель Ростова на клубнику выловил семи килограммовую рыбу.

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