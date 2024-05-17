В поликлинике Ростова заявили о смертельной опасности от переедания клубники

Поэтому медики рекомендуют не повышать максимально допустимые к употреблению нормы клубники. По словам врача, взрослому человеку в сутки можно съедать не более 300 граммов ягод. Малышам до года больше 50 граммов давать нельзя. От года до двух — не более 100 граммов, а от двух до трех — не более 150 граммов клубники в сутки.