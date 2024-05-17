В Ростове-на-Дону хотят снова ужесточить правила для электросамокатов

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Напомним, что в мае в Ростове был введен запрет на движение электросамокатов по улице Пушкинской, а также установлены зоны с ограничением скорости до 15 километров в час в нескольких парках.
Издание со ссылкой на слова главы департамента автодорог пишет, что планируются новые ограничения. Речь идет о том, что компании по кикшерингу электросамокатов обязаны будут уменьшить количество парковочных мест для своих транспортных средств.
На сегодняшний момент в Ростове имеется более 1500 точек для парковки электросамокатов. Теперь рассмотрят вопрос по их сокращению. Говорится, что власти Ростова намерены полностью запретить стоянку электросамокатов в пределах 15 метров от остановок.
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