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Published Сегодня, 11:51

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В Ростове-на-Дону хотят снова ужесточить правила для электросамокатов

В Ростове-на-Дону хотят снова ужесточить правила для электросамокатов

17 мая 2024, 11:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону хотят снова ужесточить правила для электросамокатов
В Ростове-на-Дону рассмотрят вопрос об очередных ужесточениях для сферы поездки на электросамокатах, сообщает Donnews.

Напомним, что в мае в Ростове был введен запрет на движение электросамокатов по улице Пушкинской, а также установлены зоны с ограничением скорости до 15 километров в час в нескольких парках.

Издание со ссылкой на слова главы департамента автодорог пишет, что планируются новые ограничения. Речь идет о том, что компании по кикшерингу электросамокатов обязаны будут уменьшить количество парковочных мест для своих транспортных средств.

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На сегодняшний момент в Ростове имеется более 1500 точек для парковки электросамокатов. Теперь рассмотрят вопрос по их сокращению. Говорится, что власти Ростова намерены полностью запретить стоянку электросамокатов в пределах 15 метров от остановок.

Читайте также о том, где в Ростове запрещено передвигаться на электросамокатах и почему.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Электросамокаты#Правила
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