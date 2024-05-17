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Published Сегодня, 12:43

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В Ростове-на-дону запретят остановку машин на некоторых улицах

В Ростове-на-дону запретят остановку машин возле зарядок для электромобилей

17 мая 2024, 12:43
Фото: Unsplash
В Ростове-на-дону запретят остановку машин на некоторых улицах
С 8 июня будет запрещена остановка и парковка автомобилей рядом с зарядными станциями электрокаров. Ограничения будут действовать по девяти адресам, сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

С 8 июня остановка и стоянка рядом с зарядными станциями для электромобилей и гибридных автомобилей будет запрещена для обычных транспортных средств. Ограничения позволят обеспечить свободный доступ электрокаров и гибридов к уличным электрозаправочным станциям.

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Новые правила будут распространяться на такие адреса, как проспект Коммунистический, 30; улица Красноармейская, 65а; переулок Гвардейский, 3; проспект Стачки, 27а; по улице Лимана; улица Города Волос, 70; по переулку Университетский; проспект Театральный, 46; улица Текучева, 139а; проспект Космонавтов, 19а и проспект Буденновский, 1г по улице Баумана.

Ранее стало известно, что в Ростове два человека пострадали в массовом ДТП на автобусной полосе.

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