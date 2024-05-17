В Ростове-на-дону запретят остановку машин возле зарядок для электромобилей

С 8 июня остановка и стоянка рядом с зарядными станциями для электромобилей и гибридных автомобилей будет запрещена для обычных транспортных средств. Ограничения позволят обеспечить свободный доступ электрокаров и гибридов к уличным электрозаправочным станциям.