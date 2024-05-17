В Ростове-на-дону запретят остановку машин возле зарядок для электромобилей

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
С 8 июня остановка и стоянка рядом с зарядными станциями для электромобилей и гибридных автомобилей будет запрещена для обычных транспортных средств. Ограничения позволят обеспечить свободный доступ электрокаров и гибридов к уличным электрозаправочным станциям.
Новые правила будут распространяться на такие адреса, как проспект Коммунистический, 30; улица Красноармейская, 65а; переулок Гвардейский, 3; проспект Стачки, 27а; по улице Лимана; улица Города Волос, 70; по переулку Университетский; проспект Театральный, 46; улица Текучева, 139а; проспект Космонавтов, 19а и проспект Буденновский, 1г по улице Баумана.
Ранее стало известно, что в Ростове два человека пострадали в массовом ДТП на автобусной полосе.