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В Ростовской области неизвестный увез второклассницу

Второклассницу нашли мертвой в лесополосе в Ростовской области

17 мая 2024, 17:57
Фото: Unsplash
В Ростовской области неизвестный увез второклассницу
В станице Ольгинской в Аксайском районе девятилетнего ребенка нашли мертвым в лесополосе, пишет Donday со ссылкой на социальные сети.

ЧП, по словам местных жителей, произошло днем 17 мая. Около 15.45 мск неизвестный мужчина затащил девочку в эвакуатор и увез в неизвестном направлении. Позднее водителя эвакуатора якобы нашли, но ребенка с ним не оказалось.

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На видео, опубликованном в телеграм-каналах, видно, что его задержали и в наручниках увели. При этом на улице большое скопление людей.

О том, что именно произошло с ребенком, неизвестно. Среди жителей города распространяется информация о том, что девятилетнюю девочку нашли мертвой в лесополосе. В ГУ МВД по Ростовской области на запрос RostovGazeta пока не ответили.

Ранее стало известно, что ребенок погиб в массовом ДТП с грузовиком в Ростовской области.

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