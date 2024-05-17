Второклассницу нашли мертвой в лесополосе в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
ЧП, по словам местных жителей, произошло днем 17 мая. Около 15.45 мск неизвестный мужчина затащил девочку в эвакуатор и увез в неизвестном направлении. Позднее водителя эвакуатора якобы нашли, но ребенка с ним не оказалось.
На видео, опубликованном в телеграм-каналах, видно, что его задержали и в наручниках увели. При этом на улице большое скопление людей.
О том, что именно произошло с ребенком, неизвестно. Среди жителей города распространяется информация о том, что девятилетнюю девочку нашли мертвой в лесополосе. В ГУ МВД по Ростовской области на запрос RostovGazeta пока не ответили.
Ранее стало известно, что ребенок погиб в массовом ДТП с грузовиком в Ростовской области.