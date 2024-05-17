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Власти Ростова заявили, когда отремонтируют мост на проспекте Стачки

Власти Ростова заявили, когда отремонтируют мост на проспекте Стачки

17 мая 2024, 10:02
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова заявили, когда отремонтируют мост на проспекте Стачки
Ремонтировать мост на проспекте Стачки в Ростове начнут уже в этом году, заявил градоначальник Алексей Логвиненко.

Чиновник напомнил, что в этом году город получил рекордную сумму на ремонт дорог — более полутора миллиардов рублей. Часть из этих средств пойдет в числе прочего и на ремонт моста на проспекте Стачки. Работы там обещают начать уже в этом году.

Логвиненко уточнил, что заменят и отремонтируют больше пяти тысяч квадратного метров полотна. Восстановят на мосту и деформационные швы. Также там появится новая разметка.

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Плачевное состояние дорожного объекта власти объясняют интенсивным движением.

Ранее сообщалось, что на Южном подъезде к Ростову поменяют освещение.

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