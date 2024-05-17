Власти Ростова заявили, когда отремонтируют мост на проспекте Стачки

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Чиновник напомнил, что в этом году город получил рекордную сумму на ремонт дорог — более полутора миллиардов рублей. Часть из этих средств пойдет в числе прочего и на ремонт моста на проспекте Стачки. Работы там обещают начать уже в этом году.
Логвиненко уточнил, что заменят и отремонтируют больше пяти тысяч квадратного метров полотна. Восстановят на мосту и деформационные швы. Также там появится новая разметка.
Плачевное состояние дорожного объекта власти объясняют интенсивным движением.
Ранее сообщалось, что на Южном подъезде к Ростову поменяют освещение.