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Published Сегодня, 19:09

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Похищенную водителем эвакуатора восьмилетнюю девочку нашли мертвой на Дону

Водителя эвакуатора подозревают в убийстве восьмилетней школьницы под Ростовом

17 мая 2024, 19:09
Фото: 1MI
Похищенную водителем эвакуатора восьмилетнюю девочку нашли мертвой на Дону
В Ростовской области нашли тело восьмилетней девочки, которая считалась пропавшей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Девочка пропала в пятницу, 17 мая, в станице Ольгинской. Она вышла в магазин и больше домой не вернулась.

В рамках розыска оперативникам удалось установить, что ребенка в свой автомобиль посадил водитель эвакуатора. Через некоторое время его нашли и доставили в отдел полиции.

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После этого удалось найти тело девочки, оно находилось в лесу недалеко от станицы.

«В регионе раскрыли по горячим следам жестокое и циничное преступление», — уточнила Ирина Волк. Она добавила, что в данный момент устанавливаются все детали происшествия.

Ранее полиция задержала расстрелявшего прохожего у «Вкусно и точка» в донской столице. Причиной стрельбы стал конфликт между двумя мужчинами.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Тело#Эвакуатор#Происшествия
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