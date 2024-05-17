Водителя эвакуатора подозревают в убийстве восьмилетней школьницы под Ростовом

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Девочка пропала в пятницу, 17 мая, в станице Ольгинской. Она вышла в магазин и больше домой не вернулась.
В рамках розыска оперативникам удалось установить, что ребенка в свой автомобиль посадил водитель эвакуатора. Через некоторое время его нашли и доставили в отдел полиции.
После этого удалось найти тело девочки, оно находилось в лесу недалеко от станицы.
«В регионе раскрыли по горячим следам жестокое и циничное преступление», — уточнила Ирина Волк. Она добавила, что в данный момент устанавливаются все детали происшествия.
Ранее полиция задержала расстрелявшего прохожего у «Вкусно и точка» в донской столице. Причиной стрельбы стал конфликт между двумя мужчинами.