Врач рассказал, какую клубнику опасно употреблять в Ростовской области

Однако выбрасывать подпорченные ягоды не стоит. Врач советует засыпать их сахаром, дать стечь соку, после чего нагреть до 80-90 градусов. Получившееся лакомство, безусловно, не станет альтернативой свежей клубнике. Однако, по словам доктора, благодаря тепловой обработке, его можно употреблять без опасений за свое здоровье.