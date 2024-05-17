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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Врач рассказал, какую клубнику опасно употреблять в Ростовской области

Врач рассказал, какую клубнику опасно употреблять в Ростовской области

17 мая 2024, 07:16
Фото: rostovgazeta.ru
Врач рассказал, какую клубнику опасно употреблять в Ростовской области
Хорошая клубника должна быть вкусной и ароматной. Но уже даже слегка подпорченные ягоды употреблять не стоит, сообщили RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Красивая и ароматная клубника продается сегодня на прилавках рынков и торговых палаток в Ростове. Однако перед ее употреблением медики рекомендуют хорошо промывать ягоды горячей водой.

«Клубника сейчас растет на открытом грунте. На ягодах оседает пыль или другие загрязнения, которые переносятся по воздуху. Также клубнику собирают, сортируют и перекладывают руками. Кто прикасался к ней, предугадать невозможно», — разъясняет врач, не пожелавший публиковать свое имя.
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От употребления подпорченных ягод доктор рекомендует отказаться.

«Когда ягода подгнивает, в ней появляются бактерии. Они могут вызвать колит, развитие гастрита в виде тошноты, боли в желудке. То есть те заболевания, которые придется лечить», — уточняет собеседник.

Однако выбрасывать подпорченные ягоды не стоит. Врач советует засыпать их сахаром, дать стечь соку, после чего нагреть до 80-90 градусов. Получившееся лакомство, безусловно, не станет альтернативой свежей клубнике. Однако, по словам доктора, благодаря тепловой обработке, его можно употреблять без опасений за свое здоровье.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчанин на клубнику выловил крупную рыбу.

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