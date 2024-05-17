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Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Врач рассказал, кому из ростовчан потребуется привиться от штамма коронавируса FLiRT

Врач рассказал, кому из ростовчан потребуется привиться от штамма коронавируса FLiRT

17 мая 2024, 08:34
Фото: 1MI
Врач рассказал, кому из ростовчан потребуется привиться от штамма коронавируса FLiRT
Здоровым и трудоспособным ростовчанам новый штамм коронавируса FLiRT никаких серьезных проблем не принесет. Однако он представляет опасность для определенной категории граждан, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что новый штамм коронавируса FLiRT в России пока не выявлен. Однако из-за высокой контагиозности, врачи допускают его появление летом 2024 года.

Ростовские медики отмечают, что здоровым людям опасаться нового штамма коронавируса не стоит. За время пандемии многие привились или переболели, что выработало иммунитет к ковиду. Этот иммунитет, по словам врачей, работает до сих пор.

«Однако замечу, что у людей возраста 65+, у граждан с хроническими заболеваниями, онкопатологиями или у тех, кто получает химиотерапию, приобретенный к вирусам иммунитет снижается быстрее. Поэтому вероятность снова заболеть коронавирусом у этих категорий граждан выше», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свою фамилию.
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Доктор подчеркивает, что таким людям следует позаботиться о своей защите и пройти вакцинацию от коронавируса.

«Прививку от коронавируса мы делаем видоизмененными вакцинами, которые защитят от новых, циркулирующих сейчас, штаммов», — резюмирует врач.

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#Дарья Демидова#Коронавирус#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Медицина#Прививка#Ростов#FLiRT
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