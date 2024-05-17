Врач рассказал, кому из ростовчан потребуется привиться от штамма коронавируса FLiRT

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Напомним, что новый штамм коронавируса FLiRT в России пока не выявлен. Однако из-за высокой контагиозности, врачи допускают его появление летом 2024 года.
Ростовские медики отмечают, что здоровым людям опасаться нового штамма коронавируса не стоит. За время пандемии многие привились или переболели, что выработало иммунитет к ковиду. Этот иммунитет, по словам врачей, работает до сих пор.
«Однако замечу, что у людей возраста 65+, у граждан с хроническими заболеваниями, онкопатологиями или у тех, кто получает химиотерапию, приобретенный к вирусам иммунитет снижается быстрее. Поэтому вероятность снова заболеть коронавирусом у этих категорий граждан выше», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свою фамилию.
Доктор подчеркивает, что таким людям следует позаботиться о своей защите и пройти вакцинацию от коронавируса.
«Прививку от коронавируса мы делаем видоизмененными вакцинами, которые защитят от новых, циркулирующих сейчас, штаммов», — резюмирует врач.
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