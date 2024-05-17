Жительница Ростовской области пожаловалась Бастрыкину на загадочную смерть отца

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Все началось с видеообращения в Интернете от местной жительницы. Она считает, что ее отец не покончил с собой, а смерть носит криминальный характер.
Женщина после смерти родственника выяснила, что он подарил третьему лицу свою квартиру в станице Обливской. Она считает, что целью злоумышленника было желание получить жилплощадь.
В региональном УСКР проводится проверка, а Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Также ему предоставят доклад о результатах расследования.
Ранее полиция задержала расстрелявшего прохожего у «Вкусно и точка» в Ростове.
До этого стало известно, что ростовчанина хотят принудительно лечить после убийства своей бабушки.