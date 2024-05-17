rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Жительница Ростовской области пожаловалась Бастрыкину на загадочную смерть отца

Жительница Ростовской области пожаловалась Бастрыкину на загадочную смерть отца

17 мая 2024, 14:38
Фото: Следком РФ
Жительница Ростовской области пожаловалась Бастрыкину на загадочную смерть отца

Уголовное дело завели из-за загадочной смерти мужчины в Ростовской области

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти мужчины в Ростовской области, сообщили в Следкоме.

Все началось с видеообращения в Интернете от местной жительницы. Она считает, что ее отец не покончил с собой, а смерть носит криминальный характер.

Женщина после смерти родственника выяснила, что он подарил третьему лицу свою квартиру в станице Обливской. Она считает, что целью злоумышленника было желание получить жилплощадь.

Ростовчанина хотят принудительно лечить после убийства своей бабушки
Узнать подробнее

В региональном УСКР проводится проверка, а Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Также ему предоставят доклад о результатах расследования.

Ранее полиция задержала расстрелявшего прохожего у «Вкусно и точка» в Ростове.

До этого стало известно, что ростовчанина хотят принудительно лечить после убийства своей бабушки.

Читайте также:
Ростовчанина хотят принудительно лечить после убийства своей бабушкиВ Ростовской области отбили атаку БПЛА и задержали подозреваемых в громком убийствеСтало известно, за что расчленили и сожгли двух мужчин в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уголовное дело#Бастрыкин#СКР#Происшествия
Подпишитесь
Нейросеть предсказала аномальное лето, а самокатчикам в Ростове опять усложнят жизнь
Сегодня, 15:41
Врач рассказал, какую клубнику опасно употреблять в Ростовской области
Сегодня, 07:16
Трехлетнего ребенка украли у матери в Ростове
Сегодня, 08:08
Агроном заявил, что поврежденные заморозками посевы в Ростовской области можно спасти
Сегодня, 07:35
Нейросеть предсказала погоду на все лето в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:21
Ростовчане заявили о стремительном разрушении пятиэтажки
Сегодня, 04:49
"