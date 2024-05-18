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Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Облачно и прохладно будет в Ростове 18 и 19 мая

Дожди и похолодание до +10 прогнозируют в Ростове на выходных

18 мая 2024, 07:49
Фото: rostovgazeta.ru
Облачно и прохладно будет в Ростове 18 и 19 мая
Облачно и прохладно будет в Ростове 18 и 19 мая, предупредили синоптики.

В субботу, 18 мая, максимальная температура воздух днем составит +18 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +10 градусов. Небо будет облачным. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.

В воскресенье дождь будет идти практически весь день. Температура воздуха днем упадет до +16 градусов. Ночью похолодает до +10.

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Солнечная погода вернется в Ростов только с начала следующей недели. Вместе с тем значительного скачка температуры ждать не стоит.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил о возвращении заморозков в Ростовскую область.

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