Дожди и похолодание до +10 прогнозируют в Ростове на выходных

В субботу, 18 мая, максимальная температура воздух днем составит +18 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +10 градусов. Небо будет облачным. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.