Дожди и похолодание до +10 прогнозируют в Ростове на выходных

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:49
В субботу, 18 мая, максимальная температура воздух днем составит +18 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +10 градусов. Небо будет облачным. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.
В воскресенье дождь будет идти практически весь день. Температура воздуха днем упадет до +16 градусов. Ночью похолодает до +10.
Солнечная погода вернется в Ростов только с начала следующей недели. Вместе с тем значительного скачка температуры ждать не стоит.
Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил о возвращении заморозков в Ростовскую область.