Два человека получили ранения после ДТП на Северном в Ростове

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Поздно ночью 17 мая в районе дома №7 на Добровольского водитель Hyundai Accent влетел Mazda3, ехавшую во встречном направлении. Удар машин был настолько сильным, что от их капотов осталась лишь груда металла.
20-летний водитель Hyundai и 34-летний водитель Mazda3 с серьезными ранами госпитализированы.
В ГИБДД изучают обстоятельства происшествия.
Ранее двое пострадали в массовом ДТП на автобусной полосе в Ростове. Авария произошла на улице Немировича-Данченко. Водитель автомобиля Changan протаранил Infiniti. От удара последний влетел в Volkswagen Polo.