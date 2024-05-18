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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Лобовое ДТП произошло на Добровольского в Ростове

Два человека получили ранения после ДТП на Северном в Ростове

18 мая 2024, 11:26
Фото: ГИБДД
Лобовое ДТП произошло на Добровольского в Ростове
Лобовое ДТП произошло на Добровольского в Ростове, подробностями поделились в Госавтоинспекции города.

Поздно ночью 17 мая в районе дома №7 на Добровольского водитель Hyundai Accent влетел Mazda3, ехавшую во встречном направлении. Удар машин был настолько сильным, что от их капотов осталась лишь груда металла.

20-летний водитель Hyundai и 34-летний водитель Mazda3 с серьезными ранами госпитализированы.

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В ГИБДД изучают обстоятельства происшествия.

Ранее двое пострадали в массовом ДТП на автобусной полосе в Ростове. Авария произошла на улице Немировича-Данченко. Водитель автомобиля Changan протаранил Infiniti. От удара последний влетел в Volkswagen Polo.

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