Искали всей станицей: что известно о жестоком убийстве второклассницы под Ростовом

Жители станицы пожаловались на организацию, которой принадлежал эвакуатор. Люди рассказывают, что обращались туда во время поисков, чтобы узнать местоположение авто. Но там им ответили, что машины вообще не было в Ольгинской 17 мая. Позже это опровергнут данные ГЛОНАСС и свидетельские показания. Станичники полагают, что если бы им оперативно дали данные о том, где находится эвакуатор, девочку можно было спасти.