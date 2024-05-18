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Published Сегодня, 10:36

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Updated Сегодня, 10:38

Искали всей станицей: что известно о жестоком убийстве второклассницы под Ростовом

Искали всей станицей: что известно о жестоком убийстве второклассницы под Ростовом

18 мая 2024, 10:36
Фото: для иллюстрации / 1MI
Искали всей станицей: что известно о жестоком убийстве второклассницы под Ростовом
В Ростовской области расследуют дело о расправе над восьмилетней девочкой в станице Ольгинской. Девочку обманом похитил, а затем убил водитель из соседнего хутора. Что известно к настоящему часу об убийстве и что говорит главный подозреваемый, в материале RostovGazeta.

Ушла за хлебом и не вернулась

Восьмилетняя девочка днем 17 мая ушла из дома в магазин за хлебом. Ребенок долго не возвращался, и ее родители начали беспокоиться. Родственники стали искать девочку. Позже к ее поискам подключились едва ли не все жители станицы и волонтеры.

Выяснилось, что в последний раз второклассницу видели с водителем эвакуатора. Он обманом заманил ребенка к себе и скрылся. Вскоре в лесопосадке неподалеку от станицы Ольгинской было найдено тело девочки с признаками удушения.

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Начало следствия

Правоохранительные органы оперативно возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетней. Следователи поделились кадрами с места происшествия. Там сотрудники СК проводили следственные действия и искали улики.

Искали всей станицей: что известно о жестоком убийстве второклассницы под Ростовом
Видео: Фото для иллюстрации / СК РФ

По горячим следам удалось задержать предполагаемого убийцу ребенка. Им оказался 25-летний житель поселка Дорожный. В Ольгинскую он приехал по работе.

На допросах мужчина путался в показаниях. Он говорил, что передал девочку неизвестному мужчине. Затем он сказал, что просто подвез ребенка и уехал. Но вскоре водитель сознался в убийстве. Мотивы своего поступка он объяснить не смог. С семьей девочки, по предварительным данным, он знаком не был. Совершал ли подозреваемый с восьмилетним ребенком насильственные действия сексуального характера, еще устанавливается.

По уголовной статье об убийстве несовершеннолетней, ему грозит пожизненный срок.

Искали всей станицей: что известно о жестоком убийстве второклассницы под Ростовом
Видео: Фото для иллюстрации / СК РФ

Что говорят жители Ольгинской

Жители станицы пожаловались на организацию, которой принадлежал эвакуатор. Люди рассказывают, что обращались туда во время поисков, чтобы узнать местоположение авто. Но там им ответили, что машины вообще не было в Ольгинской 17 мая. Позже это опровергнут данные ГЛОНАСС и свидетельские показания. Станичники полагают, что если бы им оперативно дали данные о том, где находится эвакуатор, девочку можно было спасти.

Сейчас с подозреваемым в убийстве проводят следственные действия, ведут допросы.

«По уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка, а также ряд иных экспертиз, в том числе по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия», — сообщили в Следкоме.

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