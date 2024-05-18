Лучший архитектор старого Ростова и Нахичевани-на-Дону — Николай Дурбах

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
Можно смело утверждать, что облик современной Нахичевани был создан архитектором Дурбахом. Николай Никитич Дурбах (Никогос Мкртичевич Дурбахян) был городским архитектором Нахичевани. Сегодня эта должность называлась бы «главный архитектор города».
Николай Никитич плодотворно сотрудничал с нахичеванским головой Минасом Ильичом Балабановым. И можно сказать, что это сотрудничество подарило городу архитектурные шедевры.
С именем Дурбаха связано строительство Нахичеванского городского театра (известный как ТЮЗ, ныне Молодежный академический театр), здания Екатерининской женской гимназии (ныне гимназия № 13), зданий мужской гимназии и городского училища.
Именно при Дурбахе отстраивались площади Бульварная (ныне площадь Свободы) и Екатерининская (ныне площадь Карла Маркса).
Считается, что Дурбах принимал участие в строительстве особняка Л. Попова (ныне роддом).
Как было уже замечено, Николай Никитич Дурбах был известен и в Ростове. Прежде всего потому, что его имя связано со строительством легендарной гостиницы «Московская».
Но не только особняки, гимназии, училища и гостиницы возводил Дурбах. Он построил также немало домов в Нахичевани. Некоторые его творения хорошо известны ростовчанам, а некоторые − нет.
Дурбах строил дома и простым нахичеванцам, а не только купцам или известным докторам. Немало русских людей покупали в тот период времени дома в Нахичевани. Один из таких, к сожалению, малоизвестных домов, построенных по проекту Дурбаха, сохранился до наших дней на 3-й линии. Это дом Евдокии Ефремовны Пивоваровой.
Как я уже писал, Николай Никитич вел активное строительство и в Ростове. Например, это Доходный дом Яблоковых на углу Большой Садовой и Таганрогского проспекта (ныне здание консерватории) и Доходный дом Кистова и Фроймович на углу улицы Московской и Казанского переулка (ныне переулок Газетный).
Считается, что архитектором, по проекту которого были построены жилые дома Кечекьяна (ныне детская библиотека имени А. С. Пушкина), Когбетлиевых и особняк Сагирова (ранее был известен как кинотеатр «Спартак»), расположенные на Бульварной площади (ныне площадь Свободы), был именно Дурбах.
С именем Дурбаха также связывают и установку Александровской колонны в одноименном саду (ныне парк имени Вити Черевичкина).
В книге «Всему городу голова. Минас Балабанов», которую я написал совместно с ростовским краеведом Оксаной Александровной Мордовиной, подробно рассказывается, как в Нахичевани устанавливали Александровскую колонну. Это довольно интересная история. Дело в том, что по эскизу архитектора Дурбаха гранитную колонну в Александровском саду Нахичевани-на-Дону (ныне это парк имени Вити Черевичкина) изготовил известный итальянский мастер-каменотес Сильвестро Тонитто (Тонетти).
То, что эта Александровская колонна сохранилась до наших дней, можно считать маленьким чудом. Ведь за минувшие сто лет Александровский сад (парк имени Вити Черевичкина) изменился до неузнаваемости. От старого городского сада осталась лишь Александровская колонна. Установлена колонна была в один день с памятником Екатерине II, 18 сентября 1894 года.
Дурбах активно занимался общественной и политической деятельностью. Он неоднократно избирался гласным Нахичеванской Думы.
Гражданская война в России и болезни заставили Дурбаха отойти от дел. Считается, что после 1920 года он уже почти не работал как архитектор. Вскоре, в 1924 году, Николай Никитич Дурбах умер. Был похоронен на Армянском кладбище в Нахичевани.
В декабре 1999 года в память о выдающемся архитекторе на здании Ростовского молодежного академического театра (бывший Нахичеванский городской театр) были открыты мемориальные доски.
Георгий Багдыков