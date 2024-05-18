Лучший архитектор старого Ростова и Нахичевани-на-Дону — Николай Дурбах

Краевед Багдыков рассказал о жизни ростовском архитектора Николая Дурбаха

Одним из лучших архитекторов Ростова и Нахичевани можно смело назвать Николая Никитича Дурбаха. Конечно, его имя больше связано с Нахичеванью, но и в Ростове есть дома и легендарная гостиница, к строительству которых Дурбах также имеет отношение. Но обо всем по порядку.