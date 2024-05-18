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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

С 20 мая в течение месяца в Ростовской области будет действовать разрешение на охоту на самцов косуль

Охоту на самцов косуль разрешат в Ростовской области на месяц

18 мая 2024, 12:58
Фото: pxhere.com
С 20 мая в течение месяца в Ростовской области будет действовать разрешение на охоту на самцов косуль
С 20 мая в течение месяца в Ростовской области будет действовать разрешение на охоту на самцов косуль, следует из распоряжения губернатора региона.

В течение месяца охотникам разрешили убивать взрослых самцов европейской косули. Соответствующее разрешение будет действовать до 20 июня. Затем охотиться на самцов косули разрешат только в середине июля и тоже на месяц.

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Ограничения на охоту связаны с малочисленностью популяции косуль в Ростовской области.

Ранее RostovGazeta рассказала, когда снимут запрет на рыбалку в Ростовской области. Ограничение на вылов ввели для охраны весенне-нерестящихся видов рыб на территории региона. Под запрет попал вылов щуки, судака и карпа.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Охота
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