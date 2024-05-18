Охоту на самцов косуль разрешат в Ростовской области на месяц

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В течение месяца охотникам разрешили убивать взрослых самцов европейской косули. Соответствующее разрешение будет действовать до 20 июня. Затем охотиться на самцов косули разрешат только в середине июля и тоже на месяц.
Ограничения на охоту связаны с малочисленностью популяции косуль в Ростовской области.
Ранее RostovGazeta рассказала, когда снимут запрет на рыбалку в Ростовской области. Ограничение на вылов ввели для охраны весенне-нерестящихся видов рыб на территории региона. Под запрет попал вылов щуки, судака и карпа.