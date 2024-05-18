Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области

Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве 8-летней девочки на Дону

В Интернете опубликовали видео, на котором показан допрос мужчины, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Ростовской области, рассказали в областном УСКР.