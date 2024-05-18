Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области

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В пятницу, 17 мая, восьмилетняя девочка, отправившаяся в магазин, не вернулась домой. Ее тело позже было обнаружено в лесу.
Подозреваемым оказался водитель, который полностью признал свою вину. Он сообщил, что встретил незнакомую девочку по дороге через станицу Ольгинскую и предложил ей подвезти до дома.
После этого мужчина совершил убийство ребенка за пределами населенного пункта. Теперь в рамках уголовного дела устанавливаются все детали совершенного убийства.
Фигурантом является 25-летний мужчина, которому грозит пожизненное заключение. Сейчас в Интернете опубликовали видео, на котором показан допрос подозреваемого.