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Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области

Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области

18 мая 2024, 06:00
Фото: УСКР по РО
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области

Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве 8-летней девочки на Дону

В Интернете опубликовали видео, на котором показан допрос мужчины, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Ростовской области, рассказали в областном УСКР.

В пятницу, 17 мая, восьмилетняя девочка, отправившаяся в магазин, не вернулась домой. Ее тело позже было обнаружено в лесу.

Подозреваемым оказался водитель, который полностью признал свою вину. Он сообщил, что встретил незнакомую девочку по дороге через станицу Ольгинскую и предложил ей подвезти до дома.

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Видео: УСКР по РО

После этого мужчина совершил убийство ребенка за пределами населенного пункта. Теперь в рамках уголовного дела устанавливаются все детали совершенного убийства.

Фигурантом является 25-летний мужчина, которому грозит пожизненное заключение. Сейчас в Интернете опубликовали видео, на котором показан допрос подозреваемого.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Убийство#Допрос#Происшествия
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