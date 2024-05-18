Опубликовано видео с предполагаемым убийцей второклассницы под Ростовом

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Уголовное дело возбуждено по факту убийства восьмилетней девочки в станице Ольгинской. Накануне, 17 мая, девочка ушла в магазин, но домой так и не вернулась. Обеспокоенные родители начали ее поиски. Вскоре малышку стали искать все жители станицы.
Выяснилось, что ребенка подвез водитель эвакуатора. Позже тело второклассницы нашли в лесопосадке. Девочка была задушена.
По горячим следам задержали водителя эвакуатора. Он путался в показаниях, но все же признал вину в убийстве. Мотивов жестокого поступка он не назвал. С ним проводят следственные действия. Видео с допросом мужчины делятся в СК и МВД.
Местные жители тем временем жалуются на организацию, которой принадлежал эвакуатор. Они рассказали, что там не давали информацию о местонахождении транспортного средства. Станичники полагают, что если бы данные предоставили раньше, девочку удалось бы спасти.