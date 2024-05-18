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Published Сегодня, 09:15

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Updated Сегодня, 09:16

В МВД опубликовали кадры с предполагаемым убийцей второклассницы под Ростовом

Опубликовано видео с предполагаемым убийцей второклассницы под Ростовом

18 мая 2024, 09:15
Фото: МВД
В МВД опубликовали кадры с предполагаемым убийцей второклассницы под Ростовом

В МВД опубликовали кадры с предполагаемым убийцей второклассницы под Ростовом

Следственные мероприятия проводят с мужчиной, подозреваемым в жестокой расправе над восьмилетней девочкой в Ростовской области, сообщили в МВД.

Уголовное дело возбуждено по факту убийства восьмилетней девочки в станице Ольгинской. Накануне, 17 мая, девочка ушла в магазин, но домой так и не вернулась. Обеспокоенные родители начали ее поиски. Вскоре малышку стали искать все жители станицы.

Выяснилось, что ребенка подвез водитель эвакуатора. Позже тело второклассницы нашли в лесопосадке. Девочка была задушена.

По горячим следам задержали водителя эвакуатора. Он путался в показаниях, но все же признал вину в убийстве. Мотивов жестокого поступка он не назвал. С ним проводят следственные действия. Видео с допросом мужчины делятся в СК и МВД.

В МВД опубликовали кадры с предполагаемым убийцей второклассницы под Ростовом
Видео: МВД

Местные жители тем временем жалуются на организацию, которой принадлежал эвакуатор. Они рассказали, что там не давали информацию о местонахождении транспортного средства. Станичники полагают, что если бы данные предоставили раньше, девочку удалось бы спасти.

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