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Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Появились кадры с места убийства восьмилетней девочки в Ростовской области

Появились кадры с места убийства восьмилетней девочки в Ростовской области

18 мая 2024, 05:39
Фото: СКР
В Интернете на видео показали работу следователей на месте убийства ребенка в Ростовской области, ролик опубликовал СКР.

Напомним, что в пятницу, 17 мая, не вернулась домой восьмилетняя девочка, которая отправилась в магазин. А позже в лесу обнаружили ее тело.

Подозреваемым оказался водитель, который во время допроса во всем сознался. Он рассказал, что ехал по станице Ольгинской и предложил незнакомой девочке подвезти ее домой.

Видео: СКР

После этого мужчина убил ребенка за пределами населенного пункта. Его задержали и возбудили уголовное дело, сейчас решается вопрос об аресте.

Добавим, что подозреваемым является 25-летний житель поселка Дорожный. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

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