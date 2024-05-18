Появились кадры с места убийства восьмилетней девочки в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Напомним, что в пятницу, 17 мая, не вернулась домой восьмилетняя девочка, которая отправилась в магазин. А позже в лесу обнаружили ее тело.
Подозреваемым оказался водитель, который во время допроса во всем сознался. Он рассказал, что ехал по станице Ольгинской и предложил незнакомой девочке подвезти ее домой.
После этого мужчина убил ребенка за пределами населенного пункта. Его задержали и возбудили уголовное дело, сейчас решается вопрос об аресте.
Добавим, что подозреваемым является 25-летний житель поселка Дорожный. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.