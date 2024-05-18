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В станицу Ольгинскую доставили подозреваемого в убийстве второклассницы

Появилось видео следственных действий с убийцей девочки в Ростовской области

18 мая 2024, 16:16
Фото: 1MI
В станицу Ольгинскую доставили подозреваемого в убийстве второклассницы
В станицу Ольгинскую доставили подозреваемого в убийстве второклассницы, видео с предполагаемым преступников выложили в социальных сетях местные жители.

В Ростовской области продолжается расследование зверского убийства 8-летней жительницы станицы Ольгинской. Девочка 17 мая ушла в магазин, но домой так и не вернулась. Ее поисками занимались родственники, волонтеры и неравнодушные местные жители. Выяснилось, что ее похитил водитель эвакуатора, проезжавший через станицу. Он отвез малышку в лесополосу, где задушил.

Подозреваемый в расправе над ребенком задержан. На допросе он признал вину в убийстве. 18 мая мужчину доставили в Ольгинскую для следственных действий. Предполагаемого убийцу местные жители встретили негодованием и проклятиями. Сотрудникам СК пришлось едва ли не защищать его от самосуда.

В станицу Ольгинскую доставили подозреваемого в убийстве второклассницы
Видео: ВКонтакте «Ростов Главный»

Сам подозреваемый изначально путался в показаниях. Он рассказывал, что передал ребенка неизвестному. Затем он придумал версию, что просто подвез девочку домой.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Дети#Соцсети#Уголовное дело#18+#Убийство ребенка#Происшествия
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