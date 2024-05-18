Появилось видео следственных действий с убийцей девочки в Ростовской области

В Ростовской области продолжается расследование зверского убийства 8-летней жительницы станицы Ольгинской. Девочка 17 мая ушла в магазин, но домой так и не вернулась. Ее поисками занимались родственники, волонтеры и неравнодушные местные жители. Выяснилось, что ее похитил водитель эвакуатора, проезжавший через станицу. Он отвез малышку в лесополосу, где задушил.