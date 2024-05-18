Появилось видео следственных действий с убийцей девочки в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
В Ростовской области продолжается расследование зверского убийства 8-летней жительницы станицы Ольгинской. Девочка 17 мая ушла в магазин, но домой так и не вернулась. Ее поисками занимались родственники, волонтеры и неравнодушные местные жители. Выяснилось, что ее похитил водитель эвакуатора, проезжавший через станицу. Он отвез малышку в лесополосу, где задушил.
Подозреваемый в расправе над ребенком задержан. На допросе он признал вину в убийстве. 18 мая мужчину доставили в Ольгинскую для следственных действий. Предполагаемого убийцу местные жители встретили негодованием и проклятиями. Сотрудникам СК пришлось едва ли не защищать его от самосуда.
Сам подозреваемый изначально путался в показаниях. Он рассказывал, что передал ребенка неизвестному. Затем он придумал версию, что просто подвез девочку домой.