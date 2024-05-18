Поздний и долгожданный ребенок: что известно об убитой под Ростовом второкласснице

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
В станице Ольгинской продолжается расследование убийства 8-летней девочки. Малышка пошла в магазин за хлебом, но домой так и не вернулась. Водитель эвакуатора, проезжавший через станицу, обманом заманил ребенка к себе в транспорт. Затем он вывез ее в лесопосадку, где задушил. Сейчас преступник задержан, с ним проводят следственные действия.
Жестокое преступление всполошило всех жителей станицы. Семья убитой девочки была многодетной и благополучной. Малышка была поздним и желанным ребенком. У пары также есть взрослый сын. Родители часто возили девочку путешествовать, заботились о ней.
Ранее появилось видео следственных действий с убийцей второклассницы.