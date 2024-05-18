rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:58

Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Восьмилетняя девочка, убитая водителей под Ростовом, была из многодетной семьи

Поздний и долгожданный ребенок: что известно об убитой под Ростовом второкласснице

18 мая 2024, 17:58
Фото: pxhere.com
Восьмилетняя девочка, убитая водителей под Ростовом, была из многодетной семьи

Убитая под Ростовом второклассница была долгожданным ребенком в семье

Восьмилетняя девочка, убитая водителей под Ростовом, была из многодетной семьи, подробности узнал Donday.

В станице Ольгинской продолжается расследование убийства 8-летней девочки. Малышка пошла в магазин за хлебом, но домой так и не вернулась. Водитель эвакуатора, проезжавший через станицу, обманом заманил ребенка к себе в транспорт. Затем он вывез ее в лесопосадку, где задушил. Сейчас преступник задержан, с ним проводят следственные действия.

Искали всей станицей: что известно о жестоком убийстве второклассницы под Ростовом
Узнать подробнее

Жестокое преступление всполошило всех жителей станицы. Семья убитой девочки была многодетной и благополучной. Малышка была поздним и желанным ребенком. У пары также есть взрослый сын. Родители часто возили девочку путешествовать, заботились о ней.

Ранее появилось видео следственных действий с убийцей второклассницы.

Читайте также:
Появилось видео следственных действий с убийцей девочки в Ростовской областиЗадержанный за убийство второклассницы под Ростовом путался в показанияхПоявились кадры с места убийства восьмилетней девочки в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Уголовное дело#18+#Убийство ребенка#Происшествия
Подпишитесь
Искали всей станицей: что известно о жестоком убийстве второклассницы под Ростовом
Сегодня, 10:36
Шлагбаум пробил насквозь несколько машин с находящимся внутри людьми в Ростове
Сегодня, 14:14
Назван претендент на должность председателя Ростовского облсуда
Сегодня, 13:44
Владелец Gloria Jeans построит приют для смертельно больных в Ростовской области
Сегодня, 10:38
В Ростове-на-Дону полчища тараканов атаковали жилой дом в центре города
Сегодня, 06:44
Лучший архитектор старого Ростова и Нахичевани-на-Дону — Николай Дурбах
Сегодня, 06:59
"