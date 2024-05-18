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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 11:56

Из-за полумарафона в Ростове изменится маршрут движения 18 автобусов

Схемы движения нескольких маршрутов автобусов изменят в Ростове 19 мая

18 мая 2024, 11:54
Фото: 1MI
Из-за полумарафона в Ростове изменится маршрут движения 18 автобусов
Из-за полумарафона в Ростове изменится маршрут движения 18 автобусов, сообщили в администрации города.

В воскресенье в Ростове пройдет полумарафон «ЗаБег». Мероприятие продлится с 08.00 до 13.00. Для удобства участников полумарафона изменится маршрут движения 18 автобусов.

Так, автобусы №3, 3а, 7, 67 в часы забега будут ходить по схеме: Большая Садовая — Ворошиловский — Красноармейская — Театральный — Шолохова и далее согласно привычным маршрутам.

Транспорт №70, 80, 88 пустят по схеме: Большая Садовая — Ворошиловский — Станиславского — Театральный — Закруткина — Нижненольная — Мясникова и далее по обычной схеме. В обратном направлении маршрут изменят. Автобусы проследуют через Комсомольскую, Свободы, Закруткина, Театральный, Станиславского, Ворошиловский, Большую Садовую и далее по стандартному маршруту.

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Автобусы №24, 55, 81, 84, 98 проследуют через Театральный, Шолохова, улицу 20-я Линия, площадь Карла Маркса и затем по маршрутам следования в обоих направлениях.

Автобус №39 после Ворошиловского моста поедет по Восточному шоссе, развернется у «Мегамага», а затем повернет на улицу Бориса Слюсаря и далее последует по улице Левобережной.

Троллейбус №1 поедет в часы полумарафона по улице Красноармейской. Работу трамвая №1 вообще приостановят на время забега.

С полным списком изменений маршрутов движения можно ознакомиться на сайте горадминистрации.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в Чкаловском районе перекроют дорогу на четыре месяца.

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