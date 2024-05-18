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Несколько человек чудом не погибли из-за неисправного шлагбаума в Ростове

Шлагбаум пробил насквозь несколько машин с находящимся внутри людьми в Ростове

18 мая 2024, 14:14
Фото: для иллюстрации / 1MI
Несколько человек чудом не погибли из-за неисправного шлагбаума в Ростове
Несколько человек чудом не погибли из-за неисправного шлагбаума в Ростове, кадрами с места происшествия делится Telegram-канал SHOT.

Злополучный шлагбаум расположен в садовом товариществе «Заря» в Ростове. От дорожного объекта пострадали, как минимум, две машины.

На кадрах, снятых камерами наблюдения, видно, что шлагбаум резко опускается именно в тот момент, когда водитель проезжает мимо него. Заграждение легко проламывает лобовое стекло и буквально насквозь пробивает всю машину.

Несколько человек чудом не погибли из-за неисправного шлагбаума в Ростове
Видео: Фото для иллюстрации / Telegram-канал SHOT

Находящиеся внутри люди чудом успели увернуться и не пострадать от самого шлагбаума и осколков.

Ранее два человека получили ранения после ДТП на Северном в Ростове.

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