Шлагбаум пробил насквозь несколько машин с находящимся внутри людьми в Ростове

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Злополучный шлагбаум расположен в садовом товариществе «Заря» в Ростове. От дорожного объекта пострадали, как минимум, две машины.
На кадрах, снятых камерами наблюдения, видно, что шлагбаум резко опускается именно в тот момент, когда водитель проезжает мимо него. Заграждение легко проламывает лобовое стекло и буквально насквозь пробивает всю машину.
Находящиеся внутри люди чудом успели увернуться и не пострадать от самого шлагбаума и осколков.
Ранее два человека получили ранения после ДТП на Северном в Ростове.